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Двоє багатодітних матерів з Волині отримали почесні відзнаки. ФОТО

Двоє багатодітних матерів з Волині отримали почесні відзнаки. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», якому відзначив 847 українських жінок. Серед нагороджених є і дві жительки нашої громади з села Заріччя.

Про це йдеться на сайті Зарічанської територіальної громади.

Перед початком сесії голова громади Ігор Пальонка привітав та вручив державні нагороди з присвоєнням почесного звання України «Мати-героїня» Сідловській Оксані Павлівні та Паюк Світлані Святославівні.

Оксана Павлівна - мати сімох дітей, Світлана Святославівна народила шестеро дітей.

"Це жінки, які присвятили своє життя дітям, виховують їх хорошими людьми та справжніми громадянами. Діти зростають в родинах, де приділяється значна увага навчанню та вихованню дітей, розвитку їх здібностей оточенні любові батьків", - йдеться на сайті.

Двоє багатодітних матерів з Волині отримали почесні відзнаки. ФОТО
Двоє багатодітних матерів з Волині отримали почесні відзнаки. ФОТО


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Теги: волинянка, мати-героїня, відзнаки
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