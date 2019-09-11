Двоє багатодітних матерів з Волині отримали почесні відзнаки. ФОТО

Володимир Зеленський підписав указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», якому відзначив 847 українських жінок. Серед нагороджених є і дві жительки нашої громади з села Заріччя.



Про це



Перед початком сесії голова громади Ігор Пальонка привітав та вручив державні нагороди з присвоєнням почесного звання України «Мати-героїня» Сідловській Оксані Павлівні та Паюк Світлані Святославівні.



Оксана Павлівна - мати сімох дітей, Світлана Святославівна народила шестеро дітей.



"Це жінки, які присвятили своє життя дітям, виховують їх хорошими людьми та справжніми громадянами. Діти зростають в родинах, де приділяється значна увага навчанню та вихованню дітей, розвитку їх здібностей оточенні любові батьків", - йдеться на сайті.







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