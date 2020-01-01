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Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів

Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів
У період з 6 по 13 липня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 19 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.

Склали 12 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та шість – за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 2 кілограми водних біоресурсів, – повідомили у рибпатрулі.

За цей період на порушників наклали 561 гривню штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 323 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 7 одиниць заборонених знарядь лову та ще 6 одиниць – за актами безхазяйного майна.

Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів


«Для прикладу, п’ятого липня спільно з поліцейськими викрили грубе порушення правил рибальства. Працівники Нововолинського відділення національної поліції на перехресті вулиць Грушевського та Соборна у місті Нововолинськ Волинської області затримали автомобіль, в якому виявили мокрі риболовецькі сітки. На місце події викликали інспектора Волинського рибоохоронного патруля, який вилучив заборонені знаряддя лову, відібрав пояснення та склав адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Як стало відомо, напередодні громадянин на річці Луга, поблизу міста Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області здійснював вилов водних біоресурсів двома мисиновими сітками. Матеріали даної справи направлено до суду для притягнення порушника до відповідальності», – повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів


Дев’ятого липня здійснили рейд Хрінницьким водосховищем на території Волинської області. В ході рибоохоронної роботи знайшли безгосподарське майно. Під час обстеження акваторії водойми між селом Липа та селом Гумнище Горохівського району виявили та вилучили 6 одиниць ліскових сіток загальною довжиною 200 метрів. У сітках був 1 сазан та карась сріблястий, які в живому стані повернуто у водне середовище.

На тій ж водоймі викрили двох громадян, які порушували правила рибальства. На осіб оформили протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.

Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів


Довідкова інформація: Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, забороненими знаряддями лову є такі, які не передбачені цими Правилами. Забороняється риболовля із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих матеріалів, що не передбачені правилами промислового рибальства, а також способом багріння, спорудження гаток та запруд.

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Теги: Волиннь, бракон'єри, рибпатруль
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