Які волинські дороги ремонтуватимуть цьогоріч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
У рамках програми “Велике будівництво” на Волині планують відремонтувати 156 кілометрів автошляхів.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Перші ремонти розпочали вже в лютому, коли були сприяливі погодні умови. Тож деякі роботи вже майже завершили. Наприклад, ділянку автошляху об’їзної дороги біля Луцька мають завершити в липні.
Як розповів очільник Служби автомобільних доріг області Анатолій Посполітак, ремонтуватимуть декілька ділянок траси з Луцька на Ковель. Зокрема, ділянку від Переспи до села Трилісці вже зробили, оголосили тендер на ділянку від Трилісців до Ковеля.
Чимало робіт буде поблизу Володимира-Волинського. Тут відремонтують об’їзну дорогу та відтинок в 1,2 км, який веде від ковельського кільця до військового містечка.
Ще триста мільйонів гривень Служба автомобільних доріг отримала на дороги територіального значення. За цю суму ремонтуватимуть дорогу між селами Оленівка і Сокіл Рожищенського району, від Горохова до Привітного, ділянку від Каменя-Каширського в напрямку Любешова та Ковеля, а ще дороги “Луків-Смідин”, “Іваничі – Нововолинськ”. Кажуть: на завершення всіх цих ремонтів мають ще орієнтовно три місяці.
Більше – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Перші ремонти розпочали вже в лютому, коли були сприяливі погодні умови. Тож деякі роботи вже майже завершили. Наприклад, ділянку автошляху об’їзної дороги біля Луцька мають завершити в липні.
Як розповів очільник Служби автомобільних доріг області Анатолій Посполітак, ремонтуватимуть декілька ділянок траси з Луцька на Ковель. Зокрема, ділянку від Переспи до села Трилісці вже зробили, оголосили тендер на ділянку від Трилісців до Ковеля.
Чимало робіт буде поблизу Володимира-Волинського. Тут відремонтують об’їзну дорогу та відтинок в 1,2 км, який веде від ковельського кільця до військового містечка.
Ще триста мільйонів гривень Служба автомобільних доріг отримала на дороги територіального значення. За цю суму ремонтуватимуть дорогу між селами Оленівка і Сокіл Рожищенського району, від Горохова до Привітного, ділянку від Каменя-Каширського в напрямку Любешова та Ковеля, а ще дороги “Луків-Смідин”, “Іваничі – Нововолинськ”. Кажуть: на завершення всіх цих ремонтів мають ще орієнтовно три місяці.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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