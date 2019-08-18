вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які волинські дороги ремонтуватимуть цьогоріч. ВІДЕО

Які волинські дороги ремонтуватимуть цьогоріч. ВІДЕО
У рамках програми “Велике будівництво” на Волині планують відремонтувати 156 кілометрів автошляхів.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Перші ремонти розпочали вже в лютому, коли були сприяливі погодні умови. Тож деякі роботи вже майже завершили. Наприклад, ділянку автошляху об’їзної дороги біля Луцька мають завершити в липні.

Як розповів очільник Служби автомобільних доріг області Анатолій Посполітак, ремонтуватимуть декілька ділянок траси з Луцька на Ковель. Зокрема, ділянку від Переспи до села Трилісці вже зробили, оголосили тендер на ділянку від Трилісців до Ковеля.

Чимало робіт буде поблизу Володимира-Волинського. Тут відремонтують об’їзну дорогу та відтинок в 1,2 км, який веде від ковельського кільця до військового містечка.

Ще триста мільйонів гривень Служба автомобільних доріг отримала на дороги територіального значення. За цю суму ремонтуватимуть дорогу між селами Оленівка і Сокіл Рожищенського району, від Горохова до Привітного, ділянку від Каменя-Каширського в напрямку Любешова та Ковеля, а ще дороги “Луків-Смідин”, “Іваничі – Нововолинськ”. Кажуть: на завершення всіх цих ремонтів мають ще орієнтовно три місяці.

Більше – у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт дороги, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 10:20
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня
Сьогодні, 10:15
Які волинські дороги ремонтуватимуть цьогоріч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 10:10
Двоє багатодітних матерів з Волині отримали почесні відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи Після багаторічної перерви на трасі Ковель-Ягодин відновили ремонтні роботи
03 квітень, 19:16
Дорогу на Горохівщині відремонтують за майже 13 мільйонів гривень Дорогу на Горохівщині відремонтують за майже 13 мільйонів гривень
18 серпень, 2019, 19:40
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
12 серпень, 2019, 16:22
У волинській громаді дорогу ремонтують за новою технологією. ФОТО У волинській громаді дорогу ремонтують за новою технологією. ФОТО
09 серпень, 2019, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів
Сьогодні, 10:26
 0
Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 10:20
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня
Сьогодні, 10:15
 0
Які волинські дороги ремонтуватимуть цьогоріч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8