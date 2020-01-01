Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня
Сьогодні, 10:15
За останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 12, Луцький район – 5, Горохівський район – 10, Ківерцівський район – 4, Володимир-Волинський район – 3, Ковельський район – 1, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1. Одужало за добу 160 осіб, в тому числі 7 дітей та 12 медичних працівників.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 15 липня в області зареєстрували 3117 випадків COVID-19. Одужало 1841 особа. 74 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 674 випадки, в т.ч. 14 летальних;
Луцький район – 234 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 383 випадки, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 367 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Волидимир-Волинський район – 244 випадки, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 192 випадки, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 56 випадків;
Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Горохівський район – 127 випадків, в тому числі 1 летальний;
Маневицький район – 101 випадок, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 68 випадків, в тому числі 1 летальний;
Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 43 випадки;
Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 35 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 40 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 17 626 осіб, в тому числі за останню добу – 240 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 15 липня в області зареєстрували 3117 випадків COVID-19. Одужало 1841 особа. 74 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 674 випадки, в т.ч. 14 летальних;
Луцький район – 234 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 383 випадки, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 367 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Волидимир-Волинський район – 244 випадки, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 192 випадки, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 56 випадків;
Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Горохівський район – 127 випадків, в тому числі 1 летальний;
Маневицький район – 101 випадок, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 68 випадків, в тому числі 1 летальний;
Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 43 випадки;
Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 35 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 40 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 17 626 осіб, в тому числі за останню добу – 240 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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