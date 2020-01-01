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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 12, Луцький район – 5, Горохівський район – 10, Ківерцівський район – 4, Володимир-Волинський район – 3, Ковельський район – 1, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 1. Одужало за добу 160 осіб, в тому числі 7 дітей та 12 медичних працівників.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 15 липня в області зареєстрували 3117 випадків COVID-19. Одужало 1841 особа. 74 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 674 випадки, в т.ч. 14 летальних;
Луцький район – 234 випадки, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 383 випадки, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 367 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Волидимир-Волинський район – 244 випадки, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 192 випадки, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 56 випадків;
Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних;
Горохівський район – 127 випадків, в тому числі 1 летальний;
Маневицький район – 101 випадок, в тому числі 4 летальних;
Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 68 випадків, в тому числі 1 летальний;
Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 43 випадки;
Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 35 випадків;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 40 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 17 626 осіб, в тому числі за останню добу – 240 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони, хвороба
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