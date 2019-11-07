Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 10:20
Розповіли, коли Луцьк напрацює міське транспортне сполучення з селами Прилуцького старостинського округу.
Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи вирішили питання міського транспортного сполучення з селами Прилуцького старостинського округу, адже спроби оголосити конкурс на перевезення не давали бажаних результатів.
В.о. начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа відповів, що нині ведуть перемовини з підприємцем Федіком, який хоче відкрити маршрут у села.
«Це питання двох чи трьох тижнів», - уточнив Середа.
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Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи вирішили питання міського транспортного сполучення з селами Прилуцького старостинського округу, адже спроби оголосити конкурс на перевезення не давали бажаних результатів.
В.о. начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа відповів, що нині ведуть перемовини з підприємцем Федіком, який хоче відкрити маршрут у села.
«Це питання двох чи трьох тижнів», - уточнив Середа.
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