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Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села

Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села
Розповіли, коли Луцьк напрацює міське транспортне сполучення з селами Прилуцького старостинського округу.

Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи вирішили питання міського транспортного сполучення з селами Прилуцького старостинського округу, адже спроби оголосити конкурс на перевезення не давали бажаних результатів.

В.о. начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа відповів, що нині ведуть перемовини з підприємцем Федіком, який хоче відкрити маршрут у села.

«Це питання двох чи трьох тижнів», - уточнив Середа.

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Теги: Луцьк, міський транспорт
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