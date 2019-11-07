Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села

Розповіли, коли Луцьк напрацює міське транспортне сполучення з селами Прилуцького старостинського округу.Про це йшлося у середу, 15 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомупоцікавився, чи вирішили питання міського транспортного сполучення з селами Прилуцького старостинського округу, адже спроби оголосити конкурс на перевезення не давали бажаних результатів.В.о. начальника управління транспорту та зв’язкувідповів, що нині ведуть перемовини з підприємцем, який хоче відкрити маршрут у села.«Це питання двох чи трьох тижнів», - уточнив Середа.