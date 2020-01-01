вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів

Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів
Автомобіль Renault Twingo, який викрали у ніч на 14 липня в селі Дерно Ківерцівського району, поліцейські знайшли всього за декілька годин.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомо, що автівку викрав неповнолітній. Нині він затриманий в порядку статті 208 КПК України, через кілька годин йому повідомлять про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 ККУ. За незаконне заволодіння транспортним засобом порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Повідомлення про викрадення транспортного засобу до поліції надійшло 14 липня вранці. Заявник розповів, що його автомобіль Renault Twingo викрали прямо з подвір’я оселі, де проживає.

Оперативники провели ряд першочергових заходів і спільно з поліцейськими Сарненського відділу поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 17-річний житель Рівненської області, який за кілька годин на краденому авто встиг доїхати до міста Сарни (а це приблизно 130 кілометрів від села Дерно).

Також його підозрюють у крадіжці велосипеда і грошей з цього ж автомобіля.

Автомобіль вилучили, слідчі дії тривають.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Renault Twingo, викрадення, Дерно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів
Сьогодні, 10:26
Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 10:20
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня
Сьогодні, 10:15
Які волинські дороги ремонтуватимуть цьогоріч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У селі Дерно викрали автомобіль: просять допомоги у пошуку У селі Дерно викрали автомобіль: просять допомоги у пошуку
14 липень, 09:09
Позашляховик, який «викрали» у Луцьку, знайшли в одному з дворів міста Позашляховик, який «викрали» у Луцьку, знайшли в одному з дворів міста
18 травень, 11:45
На трасі у Ківерцівському районі загорілась фура із вантажем. ВІДЕО На трасі у Ківерцівському районі загорілась фура із вантажем. ВІДЕО
13 травень, 09:19
Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ
11 травень, 03:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів
Сьогодні, 10:26
 0
Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 10:20
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня
Сьогодні, 10:15
 0
Які волинські дороги ремонтуватимуть цьогоріч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8