Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів
Сьогодні, 10:26
Автомобіль Renault Twingo, який викрали у ніч на 14 липня в селі Дерно Ківерцівського району, поліцейські знайшли всього за декілька годин.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Відомо, що автівку викрав неповнолітній. Нині він затриманий в порядку статті 208 КПК України, через кілька годин йому повідомлять про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 ККУ. За незаконне заволодіння транспортним засобом порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Повідомлення про викрадення транспортного засобу до поліції надійшло 14 липня вранці. Заявник розповів, що його автомобіль Renault Twingo викрали прямо з подвір’я оселі, де проживає.
Оперативники провели ряд першочергових заходів і спільно з поліцейськими Сарненського відділу поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 17-річний житель Рівненської області, який за кілька годин на краденому авто встиг доїхати до міста Сарни (а це приблизно 130 кілометрів від села Дерно).
Також його підозрюють у крадіжці велосипеда і грошей з цього ж автомобіля.
Автомобіль вилучили, слідчі дії тривають.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Відомо, що автівку викрав неповнолітній. Нині він затриманий в порядку статті 208 КПК України, через кілька годин йому повідомлять про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 ККУ. За незаконне заволодіння транспортним засобом порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Повідомлення про викрадення транспортного засобу до поліції надійшло 14 липня вранці. Заявник розповів, що його автомобіль Renault Twingo викрали прямо з подвір’я оселі, де проживає.
Оперативники провели ряд першочергових заходів і спільно з поліцейськими Сарненського відділу поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 17-річний житель Рівненської області, який за кілька годин на краденому авто встиг доїхати до міста Сарни (а це приблизно 130 кілометрів від села Дерно).
Також його підозрюють у крадіжці велосипеда і грошей з цього ж автомобіля.
Автомобіль вилучили, слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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