Мріє стати співачкою і зустрітися з Тіною Кароль: у доньки загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.15 липня 12-ий день народження святкує. ЇЇ батько – захисник Українизагинув влітку 2014 року, отримавши смертельне поранення. Довгий час бійця вважали зниклим безвісти, однак практично через рік його опізнали за результатами експертизи ДНК. Допоміг місцевий мешканець, котрий намагався врятувати Валерія від тяжкого поранення, привізши на операцію до Амвросіївки.Анічка перейшла до 7 класу. У школу ходить з радістю, там хороші вчителі, усьому навчають, завжди підкажуть, допоможуть. З предметів найбільше до вподоби читання, малювання та музика.У майбутньому іменинниця хоче стати співачкою. Мріє зустрітися з Тіною Кароль та отримати слушні поради, що потрібно робити. Оскільки, на вокальний гурток вона не ходить, співає лише на шкільній сцені. У неї була змога заспівати пісню «Батькова сорочка» у Данії, куди вона їздила дякуючи волонтерам. А ще їй вдалося оздоровитись у таборі в Австрії. Також дівчинка мріє коли-небудь відвідати Париж, адже вона знає, що завдяки волонтерам – мрії можуть реалізуватись.Розповідаючи про себе, Анічка каже: «У власному житті мені, практично, усе подобається. Я маю підтримку рідних та близьких, які для мене є авторитетом, котрі мене люблять та розуміють. У нас велика сім’я, що складається з п'ятьох людей: матуся, братик Дениско, сестричка Таня і братик Юра і всі ми дуже дружні. У мене найкраща в світі мама, тому мені хочеться у всьому її підтримати. Допомагаю їй: і в городі і в саду і позамітаю, і посуд помию, і за меншим братиком подивлюся. Вмію готувати і навіть пекти пироги».Смерть батька стала величезним горем для всієї сім’ї. Мамі Наталії важко не лише морально, а й матеріально, адже доводиться самотужки ставити на ноги дітей. Жінка говорить, що сім’я має чимало потреб. Тому вони не відмовляться від фінансової допомоги. Є також потреба у одязі та взутті для доньки.Зробити сюрприз Ані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/31/yanchuk51.htm:Янчук Аня – 12 років (15.07.2008). Іваничівський р-н. Ріст: 155; Розмір взуття: 36.5168-7426-0324-2912 (Хрипушина Наталія Юріївна, ПриватБанк).