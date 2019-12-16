У Польщі жорстоко вбили молоду жінку з Волині, – ЗМІ





Трагедія сталася 14 липня, інформує radio.lublin.pl. Як стало відомо



Жінка та чоловік мешкали в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні В'явольниця. Між ними виникла суперечка. Чоловік затяг жінку до будівлі й з ножем напав на неї. Попри всі зусилля лікарів, жінка померла у шпиталі.



Молдаванина затримали на місці події.



Мотив злочину поки невідомий.



Головне фото - ілюстративне.





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