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У Польщі жорстоко вбили молоду жінку з Волині, – ЗМІ

У Польщі жорстоко вбили молоду жінку з Волині, – ЗМІ
У місті Пулави (Республіка Польща) 45-річний громадянин Молдови вбив українку.

Трагедія сталася 14 липня, інформує radio.lublin.pl. Як стало відомо Район.Володимир-Волинський з власних джерел, загибла - 26-річна жителька княжого міста.

Жінка та чоловік мешкали в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні В'явольниця. Між ними виникла суперечка. Чоловік затяг жінку до будівлі й з ножем напав на неї. Попри всі зусилля лікарів, жінка померла у шпиталі.

Молдаванина затримали на місці події.

Мотив злочину поки невідомий.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Польща, волиняннка, вбивство
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