У Польщі жорстоко вбили молоду жінку з Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 11:24
У місті Пулави (Республіка Польща) 45-річний громадянин Молдови вбив українку.
Трагедія сталася 14 липня, інформує radio.lublin.pl. Як стало відомо Район.Володимир-Волинський з власних джерел, загибла - 26-річна жителька княжого міста.
Жінка та чоловік мешкали в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні В'явольниця. Між ними виникла суперечка. Чоловік затяг жінку до будівлі й з ножем напав на неї. Попри всі зусилля лікарів, жінка померла у шпиталі.
Молдаванина затримали на місці події.
Мотив злочину поки невідомий.
Головне фото - ілюстративне.
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Трагедія сталася 14 липня, інформує radio.lublin.pl. Як стало відомо Район.Володимир-Волинський з власних джерел, загибла - 26-річна жителька княжого міста.
Жінка та чоловік мешкали в одному будинку, працювали на заводі з переробки фруктів у гміні В'явольниця. Між ними виникла суперечка. Чоловік затяг жінку до будівлі й з ножем напав на неї. Попри всі зусилля лікарів, жінка померла у шпиталі.
Молдаванина затримали на місці події.
Мотив злочину поки невідомий.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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