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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 15 липня

Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 15 липня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

Серед лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 12 осіб одужали, з них: 10 осіб – жителі с. Ветли, 2 – смт Любешів, Надійшов один негативний результат у жителя с. Ветли, - інформує пресслужба Любешівської РДА.

За попередню добу надійшло 3 повідомлення про підозру на COVID-19 у жителів Любешівського району: смт Любешів (1 особа), с. Селісок (1 особа), с. Цир (1 особа).

За весь період спостереження станом на 15 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:

Любешів – 25 (16 одужало)

Ветли – 10 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 3 (1 померла)

Любешівська Воля – 2

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 2 (1 одужала)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, випадки, хвороба, Любешівщина
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