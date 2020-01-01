Яка ситуація з COVID-19 у Любешівському районі станом на 15 липня
Сьогодні, 12:20
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
Серед лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 12 осіб одужали, з них: 10 осіб – жителі с. Ветли, 2 – смт Любешів, Надійшов один негативний результат у жителя с. Ветли, - інформує пресслужба Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло 3 повідомлення про підозру на COVID-19 у жителів Любешівського району: смт Любешів (1 особа), с. Селісок (1 особа), с. Цир (1 особа).
За весь період спостереження станом на 15 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (16 одужало)
Ветли – 10 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 3 (1 померла)
Любешівська Воля – 2
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19.
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Серед лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 12 осіб одужали, з них: 10 осіб – жителі с. Ветли, 2 – смт Любешів, Надійшов один негативний результат у жителя с. Ветли, - інформує пресслужба Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло 3 повідомлення про підозру на COVID-19 у жителів Любешівського району: смт Любешів (1 особа), с. Селісок (1 особа), с. Цир (1 особа).
За весь період спостереження станом на 15 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (16 одужало)
Ветли – 10 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 3 (1 померла)
Любешівська Воля – 2
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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