Не можуть проїхати ні «швидка», ні пожежна: мешканці Ківерців скаржаться на погану дорогу. ВІДЕО





Після дощу там утворюються ями та калюжі. Місцеві жителі вимагають заборонити рух транспорту вулицею, - пише



Місцевий житель Ігор Мірчук розповідає, що вулицею Гоголя проїхати не можуть автомобілі швидкої допомоги та пожежної. Декілька разів разом із сусідами вимощували дорогу цеглою, але результату це не дало.



"Скільки я тут є, то дороги не бачила. Ніколи ніякої дороги не робилося. Мається на увазі зі сторони комунальних якихось служб. Якщо щось вимощувалось, вкладалось, то лише силами самих мешканців", - розповідає жителька вулиці Людмила Якимчук.



У Ківерцівській міській раді Суспільному підтвердили: жодного разу не виділяли гроші на капітальний ремонт проблемної вулиці.



Зі слів міського голови Володимира Жгутова, дорогу вкладуть щебенем в серпні.



Але на заваді ремонту може стати місцевий ярмарок. Автівки, яким приїздять торгувати, розбивають невідремонтований шлях. "Тому люди звернулися із заявою до поліції – заборонити в'їзд на вулицю", - каже житель вулиці Ігор Мірчук.



Поліцейський офіцер громади Ківерець розповів, що нині вирішують питання про встановлення знаків про заборону в’їзду на вулицю. Наразі ж правоохоронці обмежуються попередженням, згодом порушників штрафуватимуть.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорога на вулиці Гоголя у місті Ківерці не ремонтувалася з минулого століття.Після дощу там утворюються ями та калюжі. Місцеві жителі вимагають заборонити рух транспорту вулицею, - пише Суспільне Місцевий житель Ігор Мірчук розповідає, що вулицею Гоголя проїхати не можуть автомобілі швидкої допомоги та пожежної. Декілька разів разом із сусідами вимощували дорогу цеглою, але результату це не дало."Скільки я тут є, то дороги не бачила. Ніколи ніякої дороги не робилося. Мається на увазі зі сторони комунальних якихось служб. Якщо щось вимощувалось, вкладалось, то лише силами самих мешканців", - розповідає жителька вулиціУ Ківерцівській міській раді Суспільному підтвердили: жодного разу не виділяли гроші на капітальний ремонт проблемної вулиці.Зі слів міського голови, дорогу вкладуть щебенем в серпні.Але на заваді ремонту може стати місцевий ярмарок. Автівки, яким приїздять торгувати, розбивають невідремонтований шлях. "Тому люди звернулися із заявою до поліції – заборонити в'їзд на вулицю", - каже житель вулиці Ігор Мірчук.Поліцейський офіцер громади Ківерець розповів, що нині вирішують питання про встановлення знаків про заборону в’їзду на вулицю. Наразі ж правоохоронці обмежуються попередженням, згодом порушників штрафуватимуть.

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