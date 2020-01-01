На кордоні зловили українця, який потайки хотів провезти до Польщі велику суму грошей





Як пoвідoмляє



Чоловік намагався перетнути кордон начебто порожнім транспортним засобом. Однак під час перевірки митники знайшли в кабіні поліетиленовий пакет, в якому було 100 тисяч злотих. Крім того, знайшли також 30 пачок сигарет, які українець також намагався ввезти до Польщі потайки.



Чоловіка оштрафували на 5,2 тисячі злотих, які він сплатив на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка з великою сумою готівки затримали в пункті пропуску “Корчова” на українсько-польському кордоні.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт податкової служби в Жешуві, гроші без декларування вантажним автомобілем намагався ввезти до Польщі 42-річний громадянин України.Чоловік намагався перетнути кордон начебто порожнім транспортним засобом. Однак під час перевірки митники знайшли в кабіні поліетиленовий пакет, в якому було 100 тисяч злотих. Крім того, знайшли також 30 пачок сигарет, які українець також намагався ввезти до Польщі потайки.Чоловіка оштрафували на 5,2 тисячі злотих, які він сплатив на місці.

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