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Троє волинянок з однієї громади відзначили 90-річчя

Троє волинянок з однієї громади відзначили 90-річчя
Цими днями троє жительок Підгайцівської громади візначили свій 90-й день народження.

Про це повідомляє громада.

11 липня своє 90-річчя зустріла жителька Підгайців Ольхова Наталія Михайлівна.

"Наталія Михайлівна в молоді роки працювала вчителем молодших класів у Підгайцівській загальноосвітній школі. Ще два роки тому постійно відвідувала Підгайцівську бібліотеку. Серед найстарших користувачів була найактивнішим читачем. Її цікавили не лише книги, а й новітні технології, які з’являлися в книгозбірнях", - йдеться на сайті.

12 липня відзначила 90-ту річницю з дня народження й мешканка села Воротнів Яковчук Ольга Гнатівна, а 13 липня 90 років виповнилося Яблонській Анатолії Іванівні з села Крупа.

З нагоди 90-річчя жінки також отримають від Підгайцівської сільської ради по 1000 гривень.

Троє волинянок з однієї громади відзначили 90-річчя


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Теги: Підгайцівська ОТГ, ювіляри
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