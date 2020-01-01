Троє волинянок з однієї громади відзначили 90-річчя





Про це



11 липня своє 90-річчя зустріла жителька Підгайців Ольхова Наталія Михайлівна.



"Наталія Михайлівна в молоді роки працювала вчителем молодших класів у Підгайцівській загальноосвітній школі. Ще два роки тому постійно відвідувала Підгайцівську бібліотеку. Серед найстарших користувачів була найактивнішим читачем. Її цікавили не лише книги, а й новітні технології, які з’являлися в книгозбірнях", - йдеться на сайті.



12 липня відзначила 90-ту річницю з дня народження й мешканка села Воротнів Яковчук Ольга Гнатівна, а 13 липня 90 років виповнилося Яблонській Анатолії Іванівні з села Крупа.



З нагоди 90-річчя жінки також отримають від Підгайцівської сільської ради по 1000 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими днями троє жительок Підгайцівської громади візначили свій 90-й день народження.Про це повідомляє громада.11 липня своє 90-річчя зустріла жителька Підгайців"Наталія Михайлівна в молоді роки працювала вчителем молодших класів у Підгайцівській загальноосвітній школі. Ще два роки тому постійно відвідувала Підгайцівську бібліотеку. Серед найстарших користувачів була найактивнішим читачем. Її цікавили не лише книги, а й новітні технології, які з’являлися в книгозбірнях", - йдеться на сайті.12 липня відзначила 90-ту річницю з дня народження й мешканка села Воротнів, а 13 липня 90 років виповнилосяз села Крупа.З нагоди 90-річчя жінки також отримають від Підгайцівської сільської ради по 1000 гривень.

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