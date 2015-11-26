Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня





Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів при мінімально необхідних 226, - повідомляє



Згідно з ухваленим документом, Рада призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад і Київського міського голови.



Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада у середу, 15 липня, ухвалила постанову №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів при мінімально необхідних 226, - повідомляє Укрінформ Згідно з ухваленим документом, Рада призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад і Київського міського голови.Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

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