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Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
Верховна Рада у середу, 15 липня, ухвалила постанову №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".

Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів при мінімально необхідних 226, - повідомляє Укрінформ.

Згідно з ухваленим документом, Рада призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад і Київського міського голови.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

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Теги: місцеві вибори, Рада, Україна
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