У Старому місті почали чепурити занедбані фасади

У Луцьку взялися приводити до ладу фасади будинків, що знаходяться в історичній частині міста.Про це у facebook повідомив депутат Андрій Білан.Нагадаємо, раніше у мерії розпочали реалізацію 10 кроків щодо наведення порядку в Старому місті та відновлення туристичної привабливості. Тож у місті розробили проекти з ремонту та відновлення естетичного вигляду більшості фасадів в історичній частині."Заплановані роботи по вулиці Братковського та Драгоманова. Робимо місто привабливим для лучан та туристів", - зауважив депутат.