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У Старому місті почали чепурити занедбані фасади

У Старому місті почали чепурити занедбані фасади
У Луцьку взялися приводити до ладу фасади будинків, що знаходяться в історичній частині міста.

Про це у facebook повідомив депутат Андрій Білан.

Нагадаємо, раніше у мерії розпочали реалізацію 10 кроків щодо наведення порядку в Старому місті та відновлення туристичної привабливості. Тож у місті розробили проекти з ремонту та відновлення естетичного вигляду більшості фасадів в історичній частині.

"Заплановані роботи по вулиці Братковського та Драгоманова. Робимо місто привабливим для лучан та туристів", - зауважив депутат.
У Старому місті почали чепурити занедбані фасади

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Теги: фасади, Старе місто
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