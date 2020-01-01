У Старому місті почали чепурити занедбані фасади
Сьогодні, 14:15
У Луцьку взялися приводити до ладу фасади будинків, що знаходяться в історичній частині міста.
Про це у facebook повідомив депутат Андрій Білан.
Нагадаємо, раніше у мерії розпочали реалізацію 10 кроків щодо наведення порядку в Старому місті та відновлення туристичної привабливості. Тож у місті розробили проекти з ремонту та відновлення естетичного вигляду більшості фасадів в історичній частині.
"Заплановані роботи по вулиці Братковського та Драгоманова. Робимо місто привабливим для лучан та туристів", - зауважив депутат.
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Про це у facebook повідомив депутат Андрій Білан.
Нагадаємо, раніше у мерії розпочали реалізацію 10 кроків щодо наведення порядку в Старому місті та відновлення туристичної привабливості. Тож у місті розробили проекти з ремонту та відновлення естетичного вигляду більшості фасадів в історичній частині.
"Заплановані роботи по вулиці Братковського та Драгоманова. Робимо місто привабливим для лучан та туристів", - зауважив депутат.
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