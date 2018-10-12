Футбольний клуб із Луцька набирає команду дівчат





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Займатиметься з дівчатами тренерка Тетяна Павлік. Свою футбольну кар’єру Тетяна Павлік розпочала в Маневичах, виступала за Волинську область на чемпіонатах України. У 14 років стала Чемпіонкою Росії в складі «Воронежу». Тетяна Павлік виступала в складі молодіжної Збірної України, де грала до 19 років, а ще за чернігівську «Легенду».



«Через травму завершила спортивну кар'єру гравця. Але любов до футболу не покинула мене і після народження двох діток я вирішила створити дівчачу команду з футболу. Іван Мартинюк запропонував співпрацю – ми створили при його клубі і дівчачу команду й чекаємо на заняття всіх охочих», – розповідає Тетяна Юріївна.



Футбольний клуб «Універсал» чекає на заняття дівчаток із 6 років. Діти займатимуться в кількох вікових групах. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 095 52 15 137 – Тетяна Юріївна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футбольний клуб «Універсал» із Луцька має кілька різновікових команд. Нещодавно в цьому луцькому клубі створили дівчачу футбольну команду.Про це повідомляє "Район. Луцьк".Займатиметься з дівчатами тренеркаСвою футбольну кар’єру Тетяна Павлік розпочала в Маневичах, виступала за Волинську область на чемпіонатах України. У 14 років стала Чемпіонкою Росії в складі «Воронежу». Тетяна Павлік виступала в складі молодіжної Збірної України, де грала до 19 років, а ще за чернігівську «Легенду».«Через травму завершила спортивну кар'єру гравця. Але любов до футболу не покинула мене і після народження двох діток я вирішила створити дівчачу команду з футболу. Іван Мартинюк запропонував співпрацю – ми створили при його клубі і дівчачу команду й чекаємо на заняття всіх охочих», – розповідає Тетяна Юріївна.Футбольний клуб «Універсал» чекає на заняття дівчаток із 6 років. Діти займатимуться в кількох вікових групах. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 095 52 15 137 – Тетяна Юріївна.

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