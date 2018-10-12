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Футбольний клуб із Луцька набирає команду дівчат

Футбольний клуб із Луцька набирає команду дівчат
Футбольний клуб «Універсал» із Луцька має кілька різновікових команд. Нещодавно в цьому луцькому клубі створили дівчачу футбольну команду.

Про це повідомляє "Район. Луцьк".

Займатиметься з дівчатами тренерка Тетяна Павлік. Свою футбольну кар’єру Тетяна Павлік розпочала в Маневичах, виступала за Волинську область на чемпіонатах України. У 14 років стала Чемпіонкою Росії в складі «Воронежу». Тетяна Павлік виступала в складі молодіжної Збірної України, де грала до 19 років, а ще за чернігівську «Легенду».

«Через травму завершила спортивну кар'єру гравця. Але любов до футболу не покинула мене і після народження двох діток я вирішила створити дівчачу команду з футболу. Іван Мартинюк запропонував співпрацю – ми створили при його клубі і дівчачу команду й чекаємо на заняття всіх охочих», – розповідає Тетяна Юріївна.

Футбольний клуб «Універсал» чекає на заняття дівчаток із 6 років. Діти займатимуться в кількох вікових групах. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 095 52 15 137 – Тетяна Юріївна.

Футбольний клуб із Луцька набирає команду дівчат

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Теги: Луцьк, футбольний клуб, дівчата
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