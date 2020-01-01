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У луцькому парку водойми чистить спеціальна «машина-амфібія». ВІДЕО

У луцькому парку водойми чистить спеціальна «машина-амфібія». ВІДЕО
У Луцьку в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки очищають водні канали.

Для цієї роботи із нацпарку “Прип’ять-Стохід” привезли "машину-амфібію", - пише Суспільне.

"Така техніка в області в єдиному екземплярі", - розповів заступник керівника Регіонального Офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. 2013-го нацпарку її подарували шведи. "Амфібія" коштує близько мільйона гривень.

Таку чистку каналів Луцьк замовляє третій рік поспіль.

"Цього року по укладеній угоді вартість робіт становитиме 31,5 тисячі гривень за сім робочих днів. Протяжність каналів, які очищаються близько 3 кілометрів", - розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.

Керує технікою Святослав Краснодемський. Він каже, що жатка опускається на метру воду і на цій глибині скошує рослинність.

Зі слів водія, качки, які живуть у парку тікають від техніки. Рибі машина-амфібія не шкодить. Рештки рослин, які техніка викидає на берег прибирають комунальники.


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Теги: Луцьк, чистка, парк, водойми
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