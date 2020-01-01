Луцька «Брама» запрошує на ситну піцу за «смачними» цінами*





Про це повідомила адміністрація закладу.



Піцу BBQ та «Мексикано» можна скуштувати за 82 гривні, «Quattro formaggi», «Від шефа», «Фірмову» за 89 гривень.



Замовлення приймають щодня із 10:00 до 22:00 за телефоном 067 334 50 85 або на 3-му поверсі ПортCity. Отримати замовлення можна на 3-му поверсі ТРЦ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для тих, кому набридло готувати вдома, луцька ресторація «Брама у світ смаків» підготувала літнє меню із улюбленою піцою за приємними цінами.Про це повідомила адміністрація закладу.Піцу BBQ та «Мексикано» можна скуштувати за 82 гривні, «Quattro formaggi», «Від шефа», «Фірмову» за 89 гривень.Замовлення приймають щодня із 10:00 до 22:00 за телефоном 067 334 50 85 або на 3-му поверсі ПортCity. Отримати замовлення можна на 3-му поверсі ТРЦ.

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