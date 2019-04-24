У «Волиньгазі» пояснили, чому нові лічильники «накручують» більше кубів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
Лучанам повідомили, наскільки точними є лічильники газу, встановлені у споживачів.
Про це "Конкуренту" розповів начальник відділу лабораторних вимірів управління метрології АТ «Волиньгаз» Володимир Самчук.
За його словами, після заміни старих лічильників на сучасні, люди часто приходять з претензіями. Мовляв, нові прилади «накручують» набагато більше кубів. За словами фахівця, проблема не у нинішніх лічильниках, а якраз в «колишніх». Саме вони мають набагато більшу метрологічну похибку і можуть показувати меншу, але неправильну кількість кубів.
Більше про це дивіться у відео:
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Про це "Конкуренту" розповів начальник відділу лабораторних вимірів управління метрології АТ «Волиньгаз» Володимир Самчук.
За його словами, після заміни старих лічильників на сучасні, люди часто приходять з претензіями. Мовляв, нові прилади «накручують» набагато більше кубів. За словами фахівця, проблема не у нинішніх лічильниках, а якраз в «колишніх». Саме вони мають набагато більшу метрологічну похибку і можуть показувати меншу, але неправильну кількість кубів.
Більше про це дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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