Букмекери прогнозують перемогу Джо Байдена на виборах президента США*

Дональда Трампа і Джо Байдена - на перемогу в президентській гонці.



Думка букмекерів



За даними сервісу FiveThirtyEight, що спеціалізується на аналізі результатів соцопитувань, Джо Байден лідирує в перегонах з перевагою в 8,9% над чинним президентом Дональдом Трампом. Оцінки букмекерів схожі з громадською думкою, фаворитом беттингових компаній також є Байден.



Так, ірландська БК Paddy Power оцінює шанси кандидата від партії демократів в 64% ( коефіцієнт 1,57), тоді як вірогідність перемоги Трампу складає усього 38% (коефіцієнт 2,62).



Варто зауважити, що ситуація з коронавірусом і вбивство афроамериканця Джоржа Флойда внесла корективи не лише у громадську думку, але і в котирування букмекерських компаній.



Раніше фаворитом був чинний глава Білого дому, на його перемогу можна було поставити з коефіцієнтом 1,91, це 50% вірогідність. Коефіцієнт на перемогу Джо Байдена складав 2,00 (48% вірогідність).



Чому Байден може не отримати перемогу



Виконавчий директор Міжнародної моніторингової організації CIS - EMO Станіслав Бишок поділився з



Станіслав Бишок упевнений, що навіть якщо брати до уваги ситуацію з коронавірусом, Джо Байден залишається тим кандидатом, за якого голосуватимуть тільки затяті супротивники Трампа.



«Зараз в Сполучених Штатах досить погана обстановка у зв'язку з коронавірусом. Але Джо Байден, як кандидат від демократичної партії, має досить високий антирейтинг. Він нехаризматичний, він часто не може зорієнтуватися, відповідаючи на питання журналістів, адже це принципово важливо для дебатів. Тобто це такий кандидат, за якого голосуватимуть, швидше, ті, хто відверто проти Трампа. Якоїсь групи підтримки на зразок «байденістів» не існує», - заявив експерт.



Він підкреслив, що в прогнозах на підсумок виборів не варто орієнтуватися на думку громадськості, результат частенько виходить діаметрально протилежним. У цьому випадку перемога Дональда Трампа все ж більш вірогідна, незважаючи на результати опитувань, впевнений Бишок.



«Враховуючи те, що у Байдена не може бути якоїсь чарівної палички, яка за мить вилікує всіх хворих на коронавірус в США, то, я думаю, навіть зараз вірогідність переобрання Трампа дещо вища, ніж вірогідність обрання Джо Байдена. Попри те, що, за результатами соцопитувань, Байден лідирує, не треба забувати, що перед виборами в 2016 році у соцопитуваннях лідирувала Хіларі Клінтон (а переміг Трамп). Тому до них треба досить скептично відноситись, вони не завжди корелюють з тим, як у результаті проголосують виборці від кожного окремого штату», - підкреслив експерт.



Темна конячка



Нещодавно ще одним гравцем на передвиборчій арені став 43-річний американський реп-виконавець Каньє Вест. Причому про намір поборотися за президентське крісло він заявив ще в 2016 році, хоча спочатку його участь у виборах була запланована на 2024 рік.

Букмекери оцінюють шанси реп-зірки не високо: за даними БК Paddy Power, зараз на нього можна поставити з коефіцієнтом 101, це 1% вірогідність.



Виконавчий директор CIS - EMO також упевнений, що перемога зірки маловірогідна. Більше того, він упевнений, що ближче до виборів Уэст зійде з дистанції.



«Каньє Вест - не лише репер, він ще і лідер громадської думки. З одного боку, він чорношкірий, з іншого боку, перебуває поза рамками мейнстріму (якщо ви відноситеся до національних або расових меншин, ви повинні голосувати за демократів, а якщо ви білий протестант, то за республіканців). Він собою втілює контртенденцію, він цілком собі такий консервативний республіканець. Я думаю, що ближче до виборів він відмовиться від участі і підтримає Дональда Трампа. Тут у мене сумнівів немає, враховуючи те, що до цього він висловлював певну симпатію Трампу. Вони зустрічалися, фотографувалися разом. Тобто він «трампіст», який вирішив трохи про себе заявити», - розповів експерт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До виборів 46-го президента США залишається всього 3,5 місяці, а перші дебати кандидатів пройдуть вже у вересні. Експерти ресурсу bookmaker-ratings.com.ua проаналізували прогнози букмекерів відносно шансів двох лідерів від партій республіканців і демократів -- на перемогу в президентській гонці.За даними сервісу FiveThirtyEight, що спеціалізується на аналізі результатів соцопитувань, Джо Байден лідирує в перегонах з перевагою в 8,9% над чинним президентом Дональдом Трампом. Оцінки букмекерів схожі з громадською думкою, фаворитом беттингових компаній також є Байден.Так, ірландська БК Paddy Power оцінює шанси кандидата від партії демократів в 64% ( коефіцієнт 1,57), тоді як вірогідність перемоги Трампу складає усього 38% (коефіцієнт 2,62).Варто зауважити, що ситуація з коронавірусом і вбивство афроамериканцявнесла корективи не лише у громадську думку, але і в котирування букмекерських компаній.Раніше фаворитом був чинний глава Білого дому, на його перемогу можна було поставити з коефіцієнтом 1,91, це 50% вірогідність. Коефіцієнт на перемогу Джо Байдена складав 2,00 (48% вірогідність).Виконавчий директор Міжнародної моніторингової організації CIS - EMOподілився з «Рейтингом Букмекерів» своїм прогнозом на результат виборів президента США. Експерт вважає, що, незважаючи на очевидне лідирування Джо Байдена в передвиборчих перегонах, віддавати перемогу кандидату від демократів поки рано.Станіслав Бишок упевнений, що навіть якщо брати до уваги ситуацію з коронавірусом, Джо Байден залишається тим кандидатом, за якого голосуватимуть тільки затяті супротивники Трампа.«Зараз в Сполучених Штатах досить погана обстановка у зв'язку з коронавірусом. Але Джо Байден, як кандидат від демократичної партії, має досить високий антирейтинг. Він нехаризматичний, він часто не може зорієнтуватися, відповідаючи на питання журналістів, адже це принципово важливо для дебатів. Тобто це такий кандидат, за якого голосуватимуть, швидше, ті, хто відверто проти Трампа. Якоїсь групи підтримки на зразок «байденістів» не існує», - заявив експерт.Він підкреслив, що в прогнозах на підсумок виборів не варто орієнтуватися на думку громадськості, результат частенько виходить діаметрально протилежним. У цьому випадку перемога Дональда Трампа все ж більш вірогідна, незважаючи на результати опитувань, впевнений Бишок.«Враховуючи те, що у Байдена не може бути якоїсь чарівної палички, яка за мить вилікує всіх хворих на коронавірус в США, то, я думаю, навіть зараз вірогідність переобрання Трампа дещо вища, ніж вірогідність обрання Джо Байдена. Попри те, що, за результатами соцопитувань, Байден лідирує, не треба забувати, що перед виборами в 2016 році у соцопитуваннях лідирувала(а переміг Трамп). Тому до них треба досить скептично відноситись, вони не завжди корелюють з тим, як у результаті проголосують виборці від кожного окремого штату», - підкреслив експерт.Нещодавно ще одним гравцем на передвиборчій арені став 43-річний американський реп-виконавець. Причому про намір поборотися за президентське крісло він заявив ще в 2016 році, хоча спочатку його участь у виборах була запланована на 2024 рік.Букмекери оцінюють шанси реп-зірки не високо: за даними БК Paddy Power, зараз на нього можна поставити з коефіцієнтом 101, це 1% вірогідність.Виконавчий директор CIS - EMO також упевнений, що перемога зірки маловірогідна. Більше того, він упевнений, що ближче до виборів Уэст зійде з дистанції.«Каньє Вест - не лише репер, він ще і лідер громадської думки. З одного боку, він чорношкірий, з іншого боку, перебуває поза рамками мейнстріму (якщо ви відноситеся до національних або расових меншин, ви повинні голосувати за демократів, а якщо ви білий протестант, то за республіканців). Він собою втілює контртенденцію, він цілком собі такий консервативний республіканець. Я думаю, що ближче до виборів він відмовиться від участі і підтримає Дональда Трампа. Тут у мене сумнівів немає, враховуючи те, що до цього він висловлював певну симпатію Трампу. Вони зустрічалися, фотографувалися разом. Тобто він «трампіст», який вирішив трохи про себе заявити», - розповів експерт.

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