Dream Town – ідеальна локація для бізнесу у центрі Луцька*

Розташування бізнесу у вдалому місці – важлива деталь для успішного його функціонування. Вигідна локація – і успіх майже гарантований.Офіс у центрі Луцька – це не мрія, а реальність.Адже наразі пропонують нові комерційні приміщення у сучасному кварталі нових лучан. Йдеться про різноманітні площі під бізнес від 43 м². Цей простір можна облаштувати для офісів, магазинів, салонів краси, ресторанів, кафе, аптек, медичних закладів, студій, майстерень тощо.Потенційними клієнтами бізнесу стануть не лише жителі вже густозаселеного району, а й гості міста, оскільки поруч – вокзали, що генерують великі трафіки людино- та машинопотоків. Також незабаром постійними та лояльними споживачами стануть мешканці житлового комплексу.У «Dream Town» передбачена велика територія для паркінгу (підземного та наземного), тож власникам та клієнтам бізнесу буде зручно розміщувати авто. На території запланували сучасний благоустрій: ландшафтний дизайн, зручні лави для відпочинку та живі насадження. Також нерухомість матиме надійний захист, у комплексі передбачили сучасну систему охорони.Великою перевагою є панорамні вікна. Це дуже зручно для розміщення вивіски та облаштування фасаду для бізнес-цілей. У великих вітринахтовари мають чудовий вигляд, є можливість ефективно комунікувати зі своїм споживачем.