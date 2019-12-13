Dream Town – ідеальна локація для бізнесу у центрі Луцька*
Сьогодні, 09:20
Розташування бізнесу у вдалому місці – важлива деталь для успішного його функціонування. Вигідна локація – і успіх майже гарантований.
Офіс у центрі Луцька – це не мрія, а реальність.
Адже наразі пропонують нові комерційні приміщення у сучасному кварталі нових лучан «Dream Town». Йдеться про різноманітні площі під бізнес від 43 м². Цей простір можна облаштувати для офісів, магазинів, салонів краси, ресторанів, кафе, аптек, медичних закладів, студій, майстерень тощо.
Потенційними клієнтами бізнесу стануть не лише жителі вже густозаселеного району, а й гості міста, оскільки поруч – вокзали, що генерують великі трафіки людино- та машинопотоків. Також незабаром постійними та лояльними споживачами стануть мешканці житлового комплексу.
У «Dream Town» передбачена велика територія для паркінгу (підземного та наземного), тож власникам та клієнтам бізнесу буде зручно розміщувати авто. На території запланували сучасний благоустрій: ландшафтний дизайн, зручні лави для відпочинку та живі насадження. Також нерухомість матиме надійний захист, у комплексі передбачили сучасну систему охорони.
Великою перевагою є панорамні вікна. Це дуже зручно для розміщення вивіски та облаштування фасаду для бізнес-цілей. У великих вітринах
товари мають чудовий вигляд, є можливість ефективно комунікувати зі своїм споживачем.
Дізнатись, як придбати приміщення, можна за тел. 099 327 27 27 та на сайті dream-town.com.ua
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Офіс у центрі Луцька – це не мрія, а реальність.
Адже наразі пропонують нові комерційні приміщення у сучасному кварталі нових лучан «Dream Town». Йдеться про різноманітні площі під бізнес від 43 м². Цей простір можна облаштувати для офісів, магазинів, салонів краси, ресторанів, кафе, аптек, медичних закладів, студій, майстерень тощо.
Потенційними клієнтами бізнесу стануть не лише жителі вже густозаселеного району, а й гості міста, оскільки поруч – вокзали, що генерують великі трафіки людино- та машинопотоків. Також незабаром постійними та лояльними споживачами стануть мешканці житлового комплексу.
У «Dream Town» передбачена велика територія для паркінгу (підземного та наземного), тож власникам та клієнтам бізнесу буде зручно розміщувати авто. На території запланували сучасний благоустрій: ландшафтний дизайн, зручні лави для відпочинку та живі насадження. Також нерухомість матиме надійний захист, у комплексі передбачили сучасну систему охорони.
Великою перевагою є панорамні вікна. Це дуже зручно для розміщення вивіски та облаштування фасаду для бізнес-цілей. У великих вітринах
товари мають чудовий вигляд, є можливість ефективно комунікувати зі своїм споживачем.
Дізнатись, як придбати приміщення, можна за тел. 099 327 27 27 та на сайті dream-town.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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