На Волині зупинили бус, набитий контрафактним алкоголем
Сьогодні, 15:38
В Ковелі вилучили 500 літрів контрафактного алкоголю.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У ході огляду автомобіля марки Volkswagen Caddy виявили та вилучили 52 ящики, заповнені полімерними пакетами із спиртовмісними речовинами, об’ємом 500 л.
Триває досудове розслідування. Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товари.
Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У ході огляду автомобіля марки Volkswagen Caddy виявили та вилучили 52 ящики, заповнені полімерними пакетами із спиртовмісними речовинами, об’ємом 500 л.
Триває досудове розслідування. Вирішують питання про накладення арешту на вилучені товари.
Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.
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