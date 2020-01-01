Волинський миротворець розповів, як потрапив в ООН та у яких гарячих точках побував. ВІДЕО

Володимир Бощук двічі брав участь у миротворчих операціях ООН.







У 20 років він вперше взяв участь у миротворчій операції. Вперше, розповідає, поїхав у Югославію. Це був 1995 рік. Таке рішення чоловік ухвалив під час строкової служби.



"Хлопці порадили, запропонували. Як підсумок з всіх хлопців, хто йшли, тільки мене вибрали, решта всі лишилися у військах далі", - розповідає миротворець. У Югославії відслужив півроку.



Вдруге миротворчу місію Володимир Бощук виконував у Лівані, на кордоні з Ізраїлем. Контракт підписав 2000-го року. Служив в інженерних військах, був сапером - розвідником. Каже: службі передувала підготовка у навчальних центрах. Українські "блакитні шоломи" місію виконували поруч з військовими зі Швеції та Індії.



За час ротації Володимира у Лівані загинув земляк – волинянин. Тепер, каже, йому болить те, що у східних областях тривають бойові дії: "хочеться, щоб все закінчилось, менше хлопців гинуло і був мир".



Зі слів Володимира Бощука, місії змінили його ставлення до життя. Миротворчість навчила дисциплінованості та відповідальності за свої вчинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 липня в Україні відзначають День миротворця. Волиняниндвічі брав участь у миротворчих операціях ООН. Суспільному чоловік розповів, як потрапив в Організацію Об'єднаних Націй та у яких гарячих точках побував.У 20 років він вперше взяв участь у миротворчій операції. Вперше, розповідає, поїхав у Югославію. Це був 1995 рік. Таке рішення чоловік ухвалив під час строкової служби."Хлопці порадили, запропонували. Як підсумок з всіх хлопців, хто йшли, тільки мене вибрали, решта всі лишилися у військах далі", - розповідає миротворець. У Югославії відслужив півроку.Вдруге миротворчу місію Володимир Бощук виконував у Лівані, на кордоні з Ізраїлем. Контракт підписав 2000-го року. Служив в інженерних військах, був сапером - розвідником. Каже: службі передувала підготовка у навчальних центрах. Українські "блакитні шоломи" місію виконували поруч з військовими зі Швеції та Індії.За час ротації Володимира у Лівані загинув земляк – волинянин. Тепер, каже, йому болить те, що у східних областях тривають бойові дії: "хочеться, щоб все закінчилось, менше хлопців гинуло і був мир".Зі слів Володимира Бощука, місії змінили його ставлення до життя. Миротворчість навчила дисциплінованості та відповідальності за свої вчинки.

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