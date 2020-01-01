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Волинські патрульні надали необхідну допомогу бабусі, яка сама сиділа посеред вулиці

Волинські патрульні надали необхідну допомогу бабусі, яка сама сиділа посеред вулиці
Патрульні подбали про 84-річну жінку із Ковеля.

Сьогодні вранці ковельські патрульні отримали виклик, в якому заявниця повідомила, що на вулиці Незалежності виявила жінку, яка була без взуття та мала на обличчі садно, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Зі слів жінки, ушкодження вона отримала із власної необережності.

На місце викликали медиків, які надали необхідну допомогу. Надалі патрульні встановили місце проживання 84-річної жінки та здійснили піклування – доставили ковельчанку додому та передали соціальному працівнику, яка доглядає за бабусею.

Нині, завдяки патрульним, жінка знаходиться у своєму помешканні та в повній безпеці.

Волинські патрульні надали необхідну допомогу бабусі, яка сама сиділа посеред вулиці

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Теги: Ковель, допомога, бабуся, патрульні
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