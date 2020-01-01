Волинські патрульні надали необхідну допомогу бабусі, яка сама сиділа посеред вулиці





Сьогодні вранці ковельські патрульні отримали виклик, в якому заявниця повідомила, що на вулиці Незалежності виявила жінку, яка була без взуття та мала на обличчі садно,



Зі слів жінки, ушкодження вона отримала із власної необережності.



На місце викликали медиків, які надали необхідну допомогу. Надалі патрульні встановили місце проживання 84-річної жінки та здійснили піклування – доставили ковельчанку додому та передали соціальному працівнику, яка доглядає за бабусею.



Нині, завдяки патрульним, жінка знаходиться у своєму помешканні та в повній безпеці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні подбали про 84-річну жінку із Ковеля.Сьогодні вранці ковельські патрульні отримали виклик, в якому заявниця повідомила, що на вулиці Незалежності виявила жінку, яка була без взуття та мала на обличчі садно, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Зі слів жінки, ушкодження вона отримала із власної необережності.На місце викликали медиків, які надали необхідну допомогу. Надалі патрульні встановили місце проживання 84-річної жінки та здійснили піклування – доставили ковельчанку додому та передали соціальному працівнику, яка доглядає за бабусею.Нині, завдяки патрульним, жінка знаходиться у своєму помешканні та в повній безпеці.

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