Волинські патрульні надали необхідну допомогу бабусі, яка сама сиділа посеред вулиці
Сьогодні, 16:59
Патрульні подбали про 84-річну жінку із Ковеля.
Сьогодні вранці ковельські патрульні отримали виклик, в якому заявниця повідомила, що на вулиці Незалежності виявила жінку, яка була без взуття та мала на обличчі садно, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Зі слів жінки, ушкодження вона отримала із власної необережності.
На місце викликали медиків, які надали необхідну допомогу. Надалі патрульні встановили місце проживання 84-річної жінки та здійснили піклування – доставили ковельчанку додому та передали соціальному працівнику, яка доглядає за бабусею.
Нині, завдяки патрульним, жінка знаходиться у своєму помешканні та в повній безпеці.
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Сьогодні вранці ковельські патрульні отримали виклик, в якому заявниця повідомила, що на вулиці Незалежності виявила жінку, яка була без взуття та мала на обличчі садно, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Зі слів жінки, ушкодження вона отримала із власної необережності.
На місце викликали медиків, які надали необхідну допомогу. Надалі патрульні встановили місце проживання 84-річної жінки та здійснили піклування – доставили ковельчанку додому та передали соціальному працівнику, яка доглядає за бабусею.
Нині, завдяки патрульним, жінка знаходиться у своєму помешканні та в повній безпеці.
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