Молода жінка з Волині, яку вбили у Польщі, виховувала 2-річного сина
Сьогодні, 17:24
Загибла у Польщі Майя Ваколюк із Володимира-Волинського виховувала 2-річного сина.
Про це повідомляє видання "Володимир.media".
Знайомі розповіли, що жінка була енергійною, життєрадісною, щирою, працьовитою, світлою людиною, яку любили та поважали усі, хто її знав. Мала багато планів та майбутнє. Виховувала дворічного синочка, якого любила понад усе на світі, і у якого незабаром день народження.
Нагадаємо, 14 липня у Польщі в одному з будинків у Пулавах чоловік із Молдови напав з ножем на 26-річну українку. Жінка померла в лікарні. Вбивці загрожує 25 років ув’язнення або довічне.
Фото - видання "Буг".
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Про це повідомляє видання "Володимир.media".
Знайомі розповіли, що жінка була енергійною, життєрадісною, щирою, працьовитою, світлою людиною, яку любили та поважали усі, хто її знав. Мала багато планів та майбутнє. Виховувала дворічного синочка, якого любила понад усе на світі, і у якого незабаром день народження.
Нагадаємо, 14 липня у Польщі в одному з будинків у Пулавах чоловік із Молдови напав з ножем на 26-річну українку. Жінка померла в лікарні. Вбивці загрожує 25 років ув’язнення або довічне.
Фото - видання "Буг".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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