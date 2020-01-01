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Молода жінка з Волині, яку вбили у Польщі, виховувала 2-річного сина

Молода жінка з Волині, яку вбили у Польщі, виховувала 2-річного сина
Загибла у Польщі Майя Ваколюк із Володимира-Волинського виховувала 2-річного сина.

Про це повідомляє видання "Володимир.media".

Знайомі розповіли, що жінка була енергійною, життєрадісною, щирою, працьовитою, світлою людиною, яку любили та поважали усі, хто її знав. Мала багато планів та майбутнє. Виховувала дворічного синочка, якого любила понад усе на світі, і у якого незабаром день народження.

Нагадаємо, 14 липня у Польщі в одному з будинків у Пулавах чоловік із Молдови напав з ножем на 26-річну українку. Жінка померла в лікарні. Вбивці загрожує 25 років ув’язнення або довічне.

Молода жінка з Волині, яку вбили у Польщі, виховувала 2-річного сина
Молода жінка з Волині, яку вбили у Польщі, виховувала 2-річного сина
Молода жінка з Волині, яку вбили у Польщі, виховувала 2-річного сина


Фото - видання "Буг".

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Теги: Володимир, вбивство, Польща
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