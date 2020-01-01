На Волині покарали батьків дітей, які влаштували небезпечні розваги у закинутій недобудові





Поліція провела відповідну перевірку, - пише



За цим фактом правоохоронці провели відпрацювання територій недобудованих будівель Нововолинська та склали адміністративні протоколи на батьків за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Про це йдеться на офіційній сторінці нововолинських правоохоронців у фейсбуці.



Поліцейські провели перевірку та при повторному патрулюванні територій однієї із недобудованих будівель 5-го мікрорайону виявили на даху трьох неповнолітніх, яким загрожувала небезпека.



З дітьми правоохоронці провели профілактичні бесіди, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).



Санкція статті передбачає попередження або штраф від 850 до 1700 гривень.



Окрім цього, у відповідні установи міста скерували подання щодо вжиття заходів для забезпечення припинення вільного доступу до недобудови неповнолітніми та сторонніми особами, які наражають на небезпеку власне життя.

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