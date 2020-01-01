Заховав у кукурудзяне поле: у волинянина на городі знайшли понад 12 тисяч рослин маку. ФОТО





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Загалом, завдяки злагодженій роботі всіх відповідальних підрозділів поліції (управління протидії наркозлочинності, поліцейських офіцерів громад, секторів реагування патрульної поліції, районних відділів та відділень поліції та інших) за майже два місяці:



- У 125 волинян виявили посіви снодійного маку та конопель на їхніх присадибних ділянках.



- За 33 фактами відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 310 ККУ. Відповідно до цієї статті, незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.



- Склали 92 адміністративні протоколи за ст. 106-1 (невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів щодо знищення післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять наркотичні речовини) та 106-2 (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель) КУпАП.



Заборонені рослини поліцейські виявляють майже щодня.



Зокрема, вчора на присадибній ділянці у 43-річного жителя Любешівського району знайшли й вилучили понад 12 тисяч рослин снодійного маку. Для чого йому стільки маку, захованого в кукурудзі, волинянин не зміг пояснити.



Ще понад 300 рослин виявили на земельній ділянці, що належить жительці Горохівського району.



Крім того, у Ковелі патрульні поліцейські під час перевірки підозрілого місцевого громадянина знайшли в нього пакетик з подрібненою речовиною, схожою на наркотичну.



Тож активна робота в напрямку виявлення наркотичних речовин та снодійного маку триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині продовжує виявляти незаконні посіви снодійного маку. Від початку оперативно-профілактичних заходів виявили понад 24 тисячі рослин, з яких 1087 - рослини конопель.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Загалом, завдяки злагодженій роботі всіх відповідальних підрозділів поліції (управління протидії наркозлочинності, поліцейських офіцерів громад, секторів реагування патрульної поліції, районних відділів та відділень поліції та інших) за майже два місяці:- У 125 волинян виявили посіви снодійного маку та конопель на їхніх присадибних ділянках.- За 33 фактами відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 310 ККУ. Відповідно до цієї статті, незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.- Склали 92 адміністративні протоколи за ст. 106-1 (невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів щодо знищення післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять наркотичні речовини) та 106-2 (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель) КУпАП.Заборонені рослини поліцейські виявляють майже щодня.Зокрема, вчора на присадибній ділянці у 43-річного жителя Любешівського району знайшли й вилучили понад 12 тисяч рослин снодійного маку. Для чого йому стільки маку, захованого в кукурудзі, волинянин не зміг пояснити.Ще понад 300 рослин виявили на земельній ділянці, що належить жительці Горохівського району.Крім того, у Ковелі патрульні поліцейські під час перевірки підозрілого місцевого громадянина знайшли в нього пакетик з подрібненою речовиною, схожою на наркотичну.Тож активна робота в напрямку виявлення наркотичних речовин та снодійного маку триває.

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