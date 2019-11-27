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Кабмін підвищить зарплати українським медикам: скільки грошей додадуть

Кабмін підвищить зарплати українським медикам: скільки грошей додадуть
Кабінет міністрів України прийняв рішення підвищити з 1 вересня 2020 року зарплати медичним працівникам.

Про такі плани раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а рішення було прийнято на засіданні уряду 15 липня, - пише видання Сьогодні.

"Ми отримали відповідну суму – близько 7,4 млрд гривень, щоб забезпечити підвищення заробітної плати, починаючи з 1 вересня", – сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Кошти на підвищення зарплат, за його словами, виділяються з Фонду боротьби з COVID-19.

За словами міністра, зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тис. гривень, середнього медичного персоналу – на 2,5 тис.гривень, а молодшого медичного персоналу – на 1250 гривень.

"Сьогодні ми виділили конкретний фінансовий ресурс на оплату праці з 1 вересня. Це системне рішення, щоб рухатися до того, щоб зарплата медиків була на високому рівні", – зазначив Степанов.




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Теги: медики, зарплати
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