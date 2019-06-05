Чоловік, який загинув на будівництві у Луцьку, впав з 13-го поверху. ВІДЕО





Нині робітників на території будівництва немає, - пише



Нагадаємо, що 14 липня під час виконання будівельних робіт у ЖК "Атлант"



Як розповіла речниця поліції області Ольга Бузулук, електромонтажник помер після падіння з 13-го на 12-й поверх.



"Медики констатували смерть і зараз розглядають різні версії, опитують всіх учасників події, очевидців", - каже речниця.



Наразі роботи на новобудові призупинені. Будівельні крани не працюють, робітників на об’єкті, де сталася трагедія, немає. Ворота – на замку. У відділі продажу квартир про те, що трапилося, говорити не хочуть.



З керівництвом забудови поспілкуватися журналістам Суспільного не вдалося. Охорона зачинила ворота перед камерою.



Як розповів головний державній інспектор управління Держпраці в області Олександр Курило, комісію з розслідування загибелі робітника створять 16 липня. Обставини з’ясовуватимуть упродовж 15 днів. Наразі смерть робітника розглядають, як нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом. У понеділок, 20 липня комісія огляне будмайданчик.



Журналісти намагалися зв’язатися з власниками будівлі. Замовник будівництва – компанія "Кристал житло інвест". Її уповноважена особа Наталія Рабомізо розповіла, що не відповідає за будівельні роботи і не знає про загибель робітника. А за номером генпідрядника, "ГОЛДІС БУД'", вказаного на ресурсі "Youcontrol", слухавки не брали.



Зауважимо, що влітку 2018 року на вище





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво житлового комплексу на вулиці Рівненській, де напередодні загинув робітник, тимчасово призупинили.Нині робітників на території будівництва немає, - пише Суспільне Нагадаємо, що 14 липня під час виконання будівельних робіт у ЖК "Атлант" загинув 43-річний житель Ківерцівського району Як розповіла речниця поліції області, електромонтажник помер після падіння з 13-го на 12-й поверх."Медики констатували смерть і зараз розглядають різні версії, опитують всіх учасників події, очевидців", - каже речниця.Наразі роботи на новобудові призупинені. Будівельні крани не працюють, робітників на об’єкті, де сталася трагедія, немає. Ворота – на замку. У відділі продажу квартир про те, що трапилося, говорити не хочуть.З керівництвом забудови поспілкуватися журналістам Суспільного не вдалося. Охорона зачинила ворота перед камерою.Як розповів головний державній інспектор управління Держпраці в області, комісію з розслідування загибелі робітника створять 16 липня. Обставини з’ясовуватимуть упродовж 15 днів. Наразі смерть робітника розглядають, як нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом. У понеділок, 20 липня комісія огляне будмайданчик.Журналісти намагалися зв’язатися з власниками будівлі. Замовник будівництва – компанія "Кристал житло інвест". Її уповноважена особарозповіла, що не відповідає за будівельні роботи і не знає про загибель робітника. А за номером генпідрядника, "ГОЛДІС БУД'", вказаного на ресурсі "Youcontrol", слухавки не брали.Зауважимо, що влітку 2018 року на вище вказаному будівництві на вулиці Рівненській загинув 21-річний хлопець. Під час монтажних робіт обвалився грунт і його засипало.

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