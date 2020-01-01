«Плакати хочеться. Врожай був, але його град збив», – волинський фермер про наслідки негоди. ВІДЕО







Про це Юрій Горбенко. В постраждалих районах проводять оцінку збитків.



Кореспонденти Суспільного побували у Локачинському районі. У Заячицівській громаді град та зливи пошкодили до 50% врожаю. Зі слів сільського голови комісія нині оглядає поля фермерів та одноосібників.



"Акти вони подадуть на районну комісію з надзвичайних ситуацій. Вона їх візьме до уваги. Інформацію подасть на область", - каже голова громади Микола Багнюк.



Селянин Микола Бугайчук має комбайн, разом із сином нині молотять ячмінь. Каже: перший день у полі.



"Плакати хочеться. Врожай був, але зараз його немає. Град збив. Усе на землі. Половина – на землі", - каже фермер.



Від негоди постраждав ячмінь, кукурудза, ріпак та соя. Фермер Сергій Кочубей цього року засадив 47 гектарів сої. У результаті негоди – рослини пошкоджені, розповів Сергій Кочубей. Додає, що брав кредит на засоби захисту і міндобрива. Каже: урожай буде нижчим, ніж очікував.



За словами Юрія Горбенка, жнивна кампанія в області розпочалася минулого тижня, погодні умови завадили аграріям повноцінно її розпочати.



"На перших порах розпочали обмолот озимого ячменю. Врожай показує від 5 до 8 тонн то, що зібрали", - каже начальник обласного управління агропромислового розвитку.



Нині районні адміністрації у постраждалих від негоди районів, отримали доручення - провести техногенні комісії та скласти акти понесених збитків. За результатами перевірок в ОДА вирішуватимуть, чи компенсувати фермерам та одноосібникам збитки за втрачений врожай.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через негоду жнива цього року почалися пізніше, врожаї зернових будуть значно менші, ніж торік.Про це Суспільному розповів начальник управління агропромислового розвитку області. В постраждалих районах проводять оцінку збитків.Кореспонденти Суспільного побували у Локачинському районі. У Заячицівській громаді град та зливи пошкодили до 50% врожаю. Зі слів сільського голови комісія нині оглядає поля фермерів та одноосібників."Акти вони подадуть на районну комісію з надзвичайних ситуацій. Вона їх візьме до уваги. Інформацію подасть на область", - каже голова громадиСелянинмає комбайн, разом із сином нині молотять ячмінь. Каже: перший день у полі."Плакати хочеться. Врожай був, але зараз його немає. Град збив. Усе на землі. Половина – на землі", - каже фермер.Від негоди постраждав ячмінь, кукурудза, ріпак та соя. Фермерцього року засадив 47 гектарів сої. У результаті негоди – рослини пошкоджені, розповів Сергій Кочубей. Додає, що брав кредит на засоби захисту і міндобрива. Каже: урожай буде нижчим, ніж очікував.За словами Юрія Горбенка, жнивна кампанія в області розпочалася минулого тижня, погодні умови завадили аграріям повноцінно її розпочати."На перших порах розпочали обмолот озимого ячменю. Врожай показує від 5 до 8 тонн то, що зібрали", - каже начальник обласного управління агропромислового розвитку.Нині районні адміністрації у постраждалих від негоди районів, отримали доручення - провести техногенні комісії та скласти акти понесених збитків. За результатами перевірок в ОДА вирішуватимуть, чи компенсувати фермерам та одноосібникам збитки за втрачений врожай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію