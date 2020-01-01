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Ремонт частини дороги Луцьк-Рівне показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Ремонт частини дороги Луцьк-Рівне показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
На початку липня стартували ремонтні роботи на правому проїзді автодороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне по селу Піддубці Луцького району (км 98+950 – км 104+800).

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

На сьогодні вже відфрезерували старе дорожнє покриття на всій протяжності ділянки, яку ремонтують – 5,85 км. Натомість на майже 4-кілометровому відрізку дороги влашттували основу з обробленої цементом щебенево-піщаної суміші, а поверх неї на двох кілометрах влаштували вирівнюючий шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Роботи тривають.

Проєктно-кошторисною документацією на цей об’єкт поточного середнього ремонту передбачили влаштування трьохшарової конструкції дорожнього одягу загальною товщиною 30 см.

Водночас підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" виконує роботи з влаштування пішохідних доріжок у межах населеного пункту Піддубці. За проєктом їх загальна протяжність становить 4,6 км.

Сьогодні на пішохідних доріжках розпочали укладання гарячої асфальтобетонної суміші.

"Ремонт на цій ділянці автодороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне плануємо завершити у вересні", - повідомляють у Службі автомобільних доріг

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Теги: Луцький район, ремонт дороги, Піддубці
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