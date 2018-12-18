З початку року 40 людей «підчепили» небезпечне захворювання, двоє – померли





Про це інформує



Вживання виготовлених у домашніх умовах консервів, вяленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування, придбаних в місцях несанкціонованої торгівлі, може призвести до захворювання на ботулізм.



Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.



Найкращий спосіб захистити своє здоров'я — утримуватися від споживання їжі, про якість якої споживачу достеменно невідомо.



Центр громадського здоров’я України закликає українців відповідально ставитися до свого здоров'я і не споживати в'ялену, солену та консервовану рибу, консерви або вироби з м'яса без належної термообробки.

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