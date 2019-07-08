вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України

У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України
У серпні в Луцьку пройде одразу чотири чемпіонати України з легкої атлетики.

Про це інформують на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у facebook.

Зокрема, 5–6 серпня відбудеться юніорський чемпіонат із легкої атлетики, 8–9 серпня – командний. Ще два легкоатлетичних змагання проведуть 26–27 серпня (юнацький чемпіонат) і 29–30 серпня дорослий.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чемпіонат, легка атлетика, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Жертви насильства в Україні отримуватимуть виплати від держави
15 липень, 23:42
У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України
15 липень, 23:19
Стало відомо, коли відкриють дитсадки у Володимирі-Волинському
15 липень, 22:23
З початку року 40 людей «підчепили» небезпечне захворювання, двоє – померли
15 липень, 21:54
Схожі новини
У Луцьку відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики: переможці поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо У Луцьку відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики: переможці поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо
03 березень, 16:24
У Луцьку обрали переможців чемпіонату Європи з легкої атлетики. ФОТО У Луцьку обрали переможців чемпіонату Європи з легкої атлетики. ФОТО
08 липень, 2019, 01:31
Перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики у Луцьку: Україна – в трійці лідерів. ФОТО Перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики у Луцьку: Україна – в трійці лідерів. ФОТО
07 липень, 2019, 00:24
На головній площі Луцька урочисто відкрили чемпіонат Європи з легкої атлетики. ФОТО На головній площі Луцька урочисто відкрили чемпіонат Європи з легкої атлетики. ФОТО
05 липень, 2019, 22:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
16 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Жертви насильства в Україні отримуватимуть виплати від держави
15 липень, 23:42
 0
У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України
15 липень, 23:19
 0
Стало відомо, коли відкриють дитсадки у Володимирі-Волинському
15 липень, 22:23
 0
З початку року 40 людей «підчепили» небезпечне захворювання, двоє – померли
15 липень, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8