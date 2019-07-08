У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України





Про це інформують на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у



Зокрема, 5–6 серпня відбудеться юніорський чемпіонат із легкої атлетики, 8–9 серпня – командний. Ще два легкоатлетичних змагання проведуть 26–27 серпня (юнацький чемпіонат) і 29–30 серпня дорослий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні в Луцьку пройде одразу чотири чемпіонати України з легкої атлетики.Про це інформують на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у facebook Зокрема, 5–6 серпня відбудеться юніорський чемпіонат із легкої атлетики, 8–9 серпня – командний. Ще два легкоатлетичних змагання проведуть 26–27 серпня (юнацький чемпіонат) і 29–30 серпня дорослий.

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