У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України
15 липень, 23:19
У серпні в Луцьку пройде одразу чотири чемпіонати України з легкої атлетики.
Про це інформують на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у facebook.
Зокрема, 5–6 серпня відбудеться юніорський чемпіонат із легкої атлетики, 8–9 серпня – командний. Ще два легкоатлетичних змагання проведуть 26–27 серпня (юнацький чемпіонат) і 29–30 серпня дорослий.
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Про це інформують на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у facebook.
Зокрема, 5–6 серпня відбудеться юніорський чемпіонат із легкої атлетики, 8–9 серпня – командний. Ще два легкоатлетичних змагання проведуть 26–27 серпня (юнацький чемпіонат) і 29–30 серпня дорослий.
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