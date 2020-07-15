Жертви насильства в Україні отримуватимуть виплати від держави





Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, пишуть



До категорії тих, хто може претендувати на виплати відносяться українці, які отримали тяжкі ушкодження, жертви сексуального насильства і постраждалі діти. Родичі померлих жертв злочинів також зможуть отримати гроші.



Мінімальна виплата складе 847 грн – 40% від прожиткового мінімуму.



Рішення про розмір грошових виплат ухвалюватиме Кабмін, виходячи з наявності бюджетних грошей.



Малюська додав, що після того, як жертви отримають гроші, держава стягуватиме компенсацію зі злочинця.



Також він додав, що всі зловмисники платитимуть спеціальний внесок, щоб відшкодувати шкоду, заподіяну злочинами.

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