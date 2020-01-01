Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО





Міська рада



Як це буде відбуватися пояснив перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.



“Станом на 15-те липня всі садки, а їх є п’ять, стовідсотково готові до роботи в карантинних умовах. На це з резервного фонду виділили майже 250 тисяч гривень.



Сьогодні (15-го липня, – ред.) ми пересвідчилися, що необхідні засоби для садочків закупили. Під час карантину в садочках провели поточні і капітальні ремонти. Готовність фактично на рівні 100%”, – каже Матвійчук.





“Оскільки погіршення епідеміологічної ситуації останні дні ми не відчуваємо, то з 20-го липня будемо відкривати дошкільні навчальні заклади – ще потрібно закупити продукти”, – розповів заступник міського голови.



Він наголосив, що, аби дотриматися карантинних заходів, переважно до садочків розглядатимуть заяви, що стосуються дітей, у яких працевлаштовані двоє батьків.





Начальник управління освіти, молоді й спорту міськвиконкому В’ячеслав Петрук розповів, які роботи проводились у закладах освіти під час карантину.



“Проведели поточні ремонти по всіх закладах освіти, закупили обладнання та меблі. У ДНЗ №8 “Вишиванка” – оновили утеплений фасад, в ДНЗ № 2 “Казка” на прилеглій території провели капітальний ремонт. Велику увагу звертали на підготовку до роботи в карантинних умовах: це як матеріальне забезпечення, так і підготовка самих працівників закладів”, - зазначив В'ячеслав Петрук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському перевірили готовність дитсадків до відкриття в умовах карантину.Міська рада дала дозвіл відновити роботу дошкільних закладів з дотриманням усіх карантинних заходів 20-го липня, адже прийняли відповідне рішення на рівні області. Про це пише БУГ Як це буде відбуватися пояснив перший заступник міського голови Володимира-Волинського“Станом на 15-те липня всі садки, а їх є п’ять, стовідсотково готові до роботи в карантинних умовах. На це з резервного фонду виділили майже 250 тисяч гривень.Сьогодні (15-го липня, – ред.) ми пересвідчилися, що необхідні засоби для садочків закупили. Під час карантину в садочках провели поточні і капітальні ремонти. Готовність фактично на рівні 100%”, – каже Матвійчук.“Оскільки погіршення епідеміологічної ситуації останні дні ми не відчуваємо, то з 20-го липня будемо відкривати дошкільні навчальні заклади – ще потрібно закупити продукти”, – розповів заступник міського голови.Він наголосив, що, аби дотриматися карантинних заходів, переважно до садочків розглядатимуть заяви, що стосуються дітей, у яких працевлаштовані двоє батьків.Начальник управління освіти, молоді й спорту міськвиконкомурозповів, які роботи проводились у закладах освіти під час карантину.“Проведели поточні ремонти по всіх закладах освіти, закупили обладнання та меблі. У ДНЗ №8 “Вишиванка” – оновили утеплений фасад, в ДНЗ № 2 “Казка” на прилеглій території провели капітальний ремонт. Велику увагу звертали на підготовку до роботи в карантинних умовах: це як матеріальне забезпечення, так і підготовка самих працівників закладів”, - зазначив В'ячеслав Петрук.

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