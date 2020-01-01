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Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО

Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
У Володимирі-Волинському перевірили готовність дитсадків до відкриття в умовах карантину.

Міська рада дала дозвіл відновити роботу дошкільних закладів з дотриманням усіх карантинних заходів 20-го липня, адже прийняли відповідне рішення на рівні області. Про це пише БУГ.

Як це буде відбуватися пояснив перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.

“Станом на 15-те липня всі садки, а їх є п’ять, стовідсотково готові до роботи в карантинних умовах. На це з резервного фонду виділили майже 250 тисяч гривень.

Сьогодні (15-го липня, – ред.) ми пересвідчилися, що необхідні засоби для садочків закупили. Під час карантину в садочках провели поточні і капітальні ремонти. Готовність фактично на рівні 100%”, – каже Матвійчук.

Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО

“Оскільки погіршення епідеміологічної ситуації останні дні ми не відчуваємо, то з 20-го липня будемо відкривати дошкільні навчальні заклади – ще потрібно закупити продукти”, – розповів заступник міського голови.

Він наголосив, що, аби дотриматися карантинних заходів, переважно до садочків розглядатимуть заяви, що стосуються дітей, у яких працевлаштовані двоє батьків.

Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО

Начальник управління освіти, молоді й спорту міськвиконкому В’ячеслав Петрук розповів, які роботи проводились у закладах освіти під час карантину.

“Проведели поточні ремонти по всіх закладах освіти, закупили обладнання та меблі. У ДНЗ №8 “Вишиванка” – оновили утеплений фасад, в ДНЗ № 2 “Казка” на прилеглій території провели капітальний ремонт. Велику увагу звертали на підготовку до роботи в карантинних умовах: це як матеріальне забезпечення, так і підготовка самих працівників закладів”, - зазначив В'ячеслав Петрук.

Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, дитячий садок, карантин
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