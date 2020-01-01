Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:15
У Володимирі-Волинському перевірили готовність дитсадків до відкриття в умовах карантину.
Міська рада дала дозвіл відновити роботу дошкільних закладів з дотриманням усіх карантинних заходів 20-го липня, адже прийняли відповідне рішення на рівні області. Про це пише БУГ.
Як це буде відбуватися пояснив перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.
“Станом на 15-те липня всі садки, а їх є п’ять, стовідсотково готові до роботи в карантинних умовах. На це з резервного фонду виділили майже 250 тисяч гривень.
Сьогодні (15-го липня, – ред.) ми пересвідчилися, що необхідні засоби для садочків закупили. Під час карантину в садочках провели поточні і капітальні ремонти. Готовність фактично на рівні 100%”, – каже Матвійчук.
“Оскільки погіршення епідеміологічної ситуації останні дні ми не відчуваємо, то з 20-го липня будемо відкривати дошкільні навчальні заклади – ще потрібно закупити продукти”, – розповів заступник міського голови.
Він наголосив, що, аби дотриматися карантинних заходів, переважно до садочків розглядатимуть заяви, що стосуються дітей, у яких працевлаштовані двоє батьків.
Начальник управління освіти, молоді й спорту міськвиконкому В’ячеслав Петрук розповів, які роботи проводились у закладах освіти під час карантину.
“Проведели поточні ремонти по всіх закладах освіти, закупили обладнання та меблі. У ДНЗ №8 “Вишиванка” – оновили утеплений фасад, в ДНЗ № 2 “Казка” на прилеглій території провели капітальний ремонт. Велику увагу звертали на підготовку до роботи в карантинних умовах: це як матеріальне забезпечення, так і підготовка самих працівників закладів”, - зазначив В'ячеслав Петрук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Міська рада дала дозвіл відновити роботу дошкільних закладів з дотриманням усіх карантинних заходів 20-го липня, адже прийняли відповідне рішення на рівні області. Про це пише БУГ.
Як це буде відбуватися пояснив перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.
“Станом на 15-те липня всі садки, а їх є п’ять, стовідсотково готові до роботи в карантинних умовах. На це з резервного фонду виділили майже 250 тисяч гривень.
Сьогодні (15-го липня, – ред.) ми пересвідчилися, що необхідні засоби для садочків закупили. Під час карантину в садочках провели поточні і капітальні ремонти. Готовність фактично на рівні 100%”, – каже Матвійчук.
“Оскільки погіршення епідеміологічної ситуації останні дні ми не відчуваємо, то з 20-го липня будемо відкривати дошкільні навчальні заклади – ще потрібно закупити продукти”, – розповів заступник міського голови.
Він наголосив, що, аби дотриматися карантинних заходів, переважно до садочків розглядатимуть заяви, що стосуються дітей, у яких працевлаштовані двоє батьків.
Начальник управління освіти, молоді й спорту міськвиконкому В’ячеслав Петрук розповів, які роботи проводились у закладах освіти під час карантину.
“Проведели поточні ремонти по всіх закладах освіти, закупили обладнання та меблі. У ДНЗ №8 “Вишиванка” – оновили утеплений фасад, в ДНЗ № 2 “Казка” на прилеглій території провели капітальний ремонт. Велику увагу звертали на підготовку до роботи в карантинних умовах: це як матеріальне забезпечення, так і підготовка самих працівників закладів”, - зазначив В'ячеслав Петрук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька «Брама» запрошує на ситну піцу за «смачними» цінами*
Сьогодні, 08:58
Показали, як до відкриття підготували дитсадки у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:15
«Плакати хочеться. Врожай був, але його град збив», – волинський фермер про наслідки негоди. ВІДЕО
Сьогодні, 07:16
«Перший полетів»: рівненський аеропорт відновлює свою діяльність
Сьогодні, 06:31