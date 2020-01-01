На Волині подбають про сім'ї, у які через карантин повернули дітей з інтернатів





Про це повідомили на



Головне завдання проєкту – посилити соціальний захист цих сімей і допомогти їм забезпечити належний догляд за дітьми. Реалізовувати заплановане будуть через навчання соціальних працівників та безпосереднє надання гуманітарної допомоги дітям за їхніми потребами.



Протягом наступних шести місяців експерти проєкту навчатимуть соціальних працівників моніторити ситуацію кожної дитини, яку повернули у сім’ю, визначати її потреби, оперативно реагувати та надавати необхідну підтримку.



Після проведення детального аналізу ситуації сімей створять дорожню карту допомоги для кожної із родини у складних життєвих обставинах, до яких повернулися діти з інтернатних закладів. Проєкт також забезпечить соціальних працівників засобами індивідуального захисту, щоб зробити безпечними їх візити у родини під час пандемії.



Проєкт охоплює п’ять регіонів України: Дніпропетровську, Волинську, Миколаївську, Полтавську та Харківську області. Одним із критеріїв для вибору регіонів була кількість дітей, яких повернули в сім’ї з інституційних закладів.



«По всій Україні близько 42 тисяч дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатних закладах та інших інституціях, повернулись у свої родини. Ці діти та їхні родини зараз потребують особливої уваги та підтримки. Через об’єднання зусиль та зміцнення системи захисту дітей ми прагнемо зробити так, щоб кожна дитина почувалася захищеною, мала доступ до якісного навчання, до базових соціальних послуг, незалежно від можливостей своєї сім’ї», – коментує заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.



Найкращі практики реінтеграції дітей у сім’ї, напрацьовані в ході проєкту у пілотних регіонах, планують розширити на всю Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство соціальної політики України спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ та Українською мережею за права дитини розпочинає проєкт підтримки дітей, яких через карантинні заходи повернули з інтернатів у родини.Про це повідомили на Урядовому порталі Головне завдання проєкту – посилити соціальний захист цих сімей і допомогти їм забезпечити належний догляд за дітьми. Реалізовувати заплановане будуть через навчання соціальних працівників та безпосереднє надання гуманітарної допомоги дітям за їхніми потребами.Протягом наступних шести місяців експерти проєкту навчатимуть соціальних працівників моніторити ситуацію кожної дитини, яку повернули у сім’ю, визначати її потреби, оперативно реагувати та надавати необхідну підтримку.Після проведення детального аналізу ситуації сімей створять дорожню карту допомоги для кожної із родини у складних життєвих обставинах, до яких повернулися діти з інтернатних закладів. Проєкт також забезпечить соціальних працівників засобами індивідуального захисту, щоб зробити безпечними їх візити у родини під час пандемії.Проєкт охоплює п’ять регіонів України: Дніпропетровську, Волинську, Миколаївську, Полтавську та Харківську області. Одним із критеріїв для вибору регіонів була кількість дітей, яких повернули в сім’ї з інституційних закладів.«По всій Україні близько 42 тисяч дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатних закладах та інших інституціях, повернулись у свої родини. Ці діти та їхні родини зараз потребують особливої уваги та підтримки. Через об’єднання зусиль та зміцнення системи захисту дітей ми прагнемо зробити так, щоб кожна дитина почувалася захищеною, мала доступ до якісного навчання, до базових соціальних послуг, незалежно від можливостей своєї сім’ї», – коментує заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в УкраїніНайкращі практики реінтеграції дітей у сім’ї, напрацьовані в ході проєкту у пілотних регіонах, планують розширити на всю Україну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію