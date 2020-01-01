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«Перший полетів»: рівненський аеропорт відновлює свою діяльність

«Перший полетів»: рівненський аеропорт відновлює свою діяльність
Рівненський аеропорт потрохи відновлює свою діяльність.

Про це у facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Він зазначив, що допоки не дозволять відновити рух пасажирських літаків, аеропорт зможе заробляти за рахунок вантажних первезень.

"Вперше після тривалої перерви в небо піднявся літак - АН 12. Він призначений для перевезення вантажу.

Сьогодні (15 липня, - ред.) повітряне судно зробило декілька кіл над містом. Так перевіряли готовність літака і аеропорту до відновлення роботи.

Ми робимо все для того, аби вантажні перевезення відновилися якнайшвидше. Адже через епідемію, рух пасажирських літаків поки що заборонений.

Авіакомпанія "Аеровіз", яка готова здійснювати ці вантажні перевезення, уже має всі підтверджені сертифікати міжнародного значення, пройшли перевірку екіпажу і техніки.

Тепер можуть транспортувати вантаж за кордон. Це дозволить підприємству Міжнародний аеропорт Рівне заробляти, що надзвичайно важливо, зважаючи на економічне становище летовища", - йдеться в дописі.

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Теги: карантин, Рівненський аеропорт
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