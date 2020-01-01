У місті на Волині горіло стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО





Таке повідомлення разом з відео опублікували на сторінці Нововолинськ у



"На териконі 8 шахти у Нововолинську горить стихійне звалище", - йдеться в дописі.



Про деталі надзвичайної ситуації повідомимо згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на териконі горіло стихійне сміттєзвалище.Таке повідомлення разом з відео опублікували на сторінці Нововолинськ у Facebook після 22 години 15 липня, пише Район.Іваничі "На териконі 8 шахти у Нововолинську горить стихійне звалище", - йдеться в дописі.Про деталі надзвичайної ситуації повідомимо згодом.

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