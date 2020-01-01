вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині горіло стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО

У місті на Волині горіло стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
У Нововолинську на териконі горіло стихійне сміттєзвалище.

Таке повідомлення разом з відео опублікували на сторінці Нововолинськ у Facebook після 22 години 15 липня, пише Район.Іваничі.

"На териконі 8 шахти у Нововолинську горить стихійне звалище", - йдеться в дописі.

Про деталі надзвичайної ситуації повідомимо згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, терикон, стихійне сміттєзвалище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині горіло стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
Сьогодні, 01:28
На Волині подбають про сім'ї, у які через карантин повернули дітей з інтернатів
Сьогодні, 00:36
16 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Жертви насильства в Україні отримуватимуть виплати від держави
15 липень, 23:42
У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України
15 липень, 23:19
Схожі новини
На Волині покарали батьків дітей, які влаштували небезпечні розваги у закинутій недобудові На Волині покарали батьків дітей, які влаштували небезпечні розваги у закинутій недобудові
15 липень, 17:42
У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч
15 липень, 05:18
На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО
14 липень, 22:04
У волинському місті майже 300 обдарованих учнів отримали грошові нагороди У волинському місті майже 300 обдарованих учнів отримали грошові нагороди
13 липень, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині горіло стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
Сьогодні, 01:28
 0
На Волині подбають про сім'ї, у які через карантин повернули дітей з інтернатів
Сьогодні, 00:36
 0
16 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Жертви насильства в Україні отримуватимуть виплати від держави
15 липень, 23:42
 0
У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України
15 липень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8