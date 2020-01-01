У місті на Волині горіло стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
Сьогодні, 01:28
У Нововолинську на териконі горіло стихійне сміттєзвалище.
Таке повідомлення разом з відео опублікували на сторінці Нововолинськ у Facebook після 22 години 15 липня, пише Район.Іваничі.
"На териконі 8 шахти у Нововолинську горить стихійне звалище", - йдеться в дописі.
Про деталі надзвичайної ситуації повідомимо згодом.
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Таке повідомлення разом з відео опублікували на сторінці Нововолинськ у Facebook після 22 години 15 липня, пише Район.Іваничі.
"На териконі 8 шахти у Нововолинську горить стихійне звалище", - йдеться в дописі.
Про деталі надзвичайної ситуації повідомимо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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