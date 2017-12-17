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Компенсації отримали майже всі постраждалі від паводків на Буковині

Компенсації отримали майже всі постраждалі від паводків на Буковині
У Чернівецькій ОДА запевняють, що виплатили компенсації майже усім мешканцям області, які зазнали збитків від паводків.

Про це повідомили на сайті обласної адміністрації.

"Практично усі буковинці, які зазнали збитків через повінь, отримали компенсації. Так, людям, чиї оселі зруйнувала велика вода, виплатили по 300 тисяч гривень, власникам будинків, які необхідно капітально ремонтувати – по 50 тисяч, особам, пошкоджених будинків, – 20 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Під час засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації заступник голови ОДА Олексій Бойко запевнив, що тим людям, які досі не отримали компенсації, виплатять гроші вже до кінця цього тижня.

Крім того, під час наради ішлося про необхідність відновлення газопостачання у всіх населених пунктах Буковини.

"Наразі без газу частково залишаються 14 сіл у Вижницькому та Кіцманському районах. Ремонтні роботи тривають", - додали в обласній адміністрації.

Досі залишається ускладненим сполучення із двома селами на Путильщині – Конятин та Лустун, де пошкоджено дороги. Крім того, зруйновані шляхи до сіл Довгопілля, Стебні та Білий Потік, доїзду до них немає. Над відновленням доріг працюють фахівці облавтодору та лісівники.

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Теги: Прикарпаття, повінь, збитки, компенсація
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