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В Іспанії штрафують туристів, які лишають на пляжах свої речі, щоб «зарезервувати» місце. ФОТО

В Іспанії штрафують туристів, які лишають на пляжах свої речі, щоб «зарезервувати» місце. ФОТО
Іспанська поліція на курорті Коста-дель-Соль штрафує туристів, які залишають рушники на пляжі для "бронювання" місця.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Independent.

"Туристи у Коста-дель-Соль отримують штрафи, а їхні речі підлягають конфіскації в разі "бронювання" місць на пляжах та відсутності впродовж декількох годин", – йдеться у повідомленні.

В Іспанії штрафують туристів, які лишають на пляжах свої речі, щоб «зарезервувати» місце. ФОТО
В Іспанії штрафують туристів, які лишають на пляжах свої речі, щоб «зарезервувати» місце. ФОТО

За словами чиновників, у місті Торрокс, що у провінції Малага, туристи більше не зможуть залишати рушники, парасольки або надувні речі на популярних пляжах Феррари й Ель Морше для "резервування" місця, а потім залишати пляж для сієсти.

В Іспанії штрафують туристів, які лишають на пляжах свої речі, щоб «зарезервувати» місце. ФОТО

Саме у цих місцях поліція посилює патрулювання і на минулих вихідних вже здійснила понад сотню рейдів.

В Іспанії штрафують туристів, які лишають на пляжах свої речі, щоб «зарезервувати» місце. ФОТО

Як наголосили місцеві чиновники, особливо під час пандемії коронавірусу дуже важливо не залишати персональні речі на пляжі, адже вони можуть перешкоджати дотриманню соціальної дистанції.

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Теги: Іспанія, пляж, штраф
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