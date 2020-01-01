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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 16 липня: в Україні – 848 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 30

Ранок 16 липня: в Україні – 848 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 30
В Україні станом на 16 липня зафіксували 56 455 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 848.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксували 18 нових летальних випадків. 800 пацієнтів одужали.

Загалом в Україні зареєстрували 1 445 смертей від COVID-19. Одужали – 28 931. Хворіють нині – 26 079 пацієнтів.

На Волині за останню добу зафіксували 30 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3147 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.

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Теги: коронавірус, Україна, РНБО, статистика, Волинь
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