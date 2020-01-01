Ранок 16 липня: в Україні – 848 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 30
Сьогодні, 09:04
В Україні станом на 16 липня зафіксували 56 455 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 848.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 18 нових летальних випадків. 800 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстрували 1 445 смертей від COVID-19. Одужали – 28 931. Хворіють нині – 26 079 пацієнтів.
На Волині за останню добу зафіксували 30 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3147 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 18 нових летальних випадків. 800 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстрували 1 445 смертей від COVID-19. Одужали – 28 931. Хворіють нині – 26 079 пацієнтів.
На Волині за останню добу зафіксували 30 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3147 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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