Курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.991, а продаж – 27.306.
Євро при купівлі становить – 30.543, продажу – 31.163.
Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.011, продаж – 6.924.
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Євро при купівлі становить – 30.543, продажу – 31.163.
Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.011, продаж – 6.924.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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