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Курс валют у Луцьку на 16 липня

Курс валют у Луцьку на 16 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.991, а продаж – 27.306.

Євро при купівлі становить – 30.543, продажу – 31.163.

Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.011, продаж – 6.924.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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