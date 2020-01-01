Курс валют у Луцьку на 16 липня





Євро при купівлі становить – 30.543, продажу – 31.163.



Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.388.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.011, продаж – 6.924.



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