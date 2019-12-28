вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вчасно не діагностували апендицит: на Львівщині через помилку лікарів помер хлопець

Вчасно не діагностували апендицит: на Львівщині через помилку лікарів помер хлопець
У смерті 23-річного хлопця з Львівській області винні медики.

Про це йдеться у ТСН.

Комісія, до якої увійшли понад десяток лікарів, визнала, що у пацієнта не змогли вчасно діагностувати гострий апендицит. Він помер від зараження крові.

Історія сталася ще на початку травня. Хлопець скаржився на біль у животі і п’ять днів ходив до лікарів поліклініки та лікарні у місті Городок. Утім, його переконували, що це переїдання і виписували знеболювальне.

Хлопця прооперували, коли стан різко погіршився, але було вже запізно. Рідні хлопця кажуть, ймовірно, поставити правильний діагноз лікарі не змогли, бо боялися коронавірусу. Вони навіть не пальпували живіт хлопцю і відправляли його лікуватися додому.

Комісія визнала, що медики неналежно надали медичну допомогу пацієнтові, зокрема недообстежили хворого під час звернення, не провели аналіз крові і запізно шпиталізували. Тепер справу розслідує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, хлопець, вина, лікарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський призначив суддю на Волині
Сьогодні, 09:45
Подружжя з Волині вирощує у себе вдома екзотичну мексиканську агаву
Сьогодні, 09:39
Вчасно не діагностували апендицит: на Львівщині через помилку лікарів помер хлопець
Сьогодні, 09:21
Dream Town – ідеальна локація для бізнесу у центрі Луцька*
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 16 липня
Сьогодні, 09:09
Схожі новини
У Польщі в страшній аварії загинув 19-річний українець. ФОТО У Польщі в страшній аварії загинув 19-річний українець. ФОТО
08 травень, 14:32
У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування
15 квітень, 11:45
19-річний хлопець з Торчина, який помер через коронавірус, хворів на цукровий діабет 19-річний хлопець з Торчина, який помер через коронавірус, хворів на цукровий діабет
14 квітень, 17:45
У Білоцерківській колонії помер ув'язнений: звинувачують лікарів У Білоцерківській колонії помер ув'язнений: звинувачують лікарів
28 грудень, 2019, 04:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вбивство 26-річної дівчини з Волині у Польщі: подробиці трагедії
Сьогодні, 10:47
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 липня
Сьогодні, 10:18
 0
У Ковельському районі на полях достигають місцеві кавуни
Сьогодні, 10:14
 0
Ще одна країна дозволила в'їзд українцям без тесту на COVID-19 та карантину
Сьогодні, 10:04
 0
Зник 18-річний хлопець з Волині
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8