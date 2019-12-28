Вчасно не діагностували апендицит: на Львівщині через помилку лікарів помер хлопець





Про це йдеться у



Комісія, до якої увійшли понад десяток лікарів, визнала, що у пацієнта не змогли вчасно діагностувати гострий апендицит. Він помер від зараження крові.



Історія сталася ще на початку травня. Хлопець скаржився на біль у животі і п’ять днів ходив до лікарів поліклініки та лікарні у місті Городок. Утім, його переконували, що це переїдання і виписували знеболювальне.



Хлопця прооперували, коли стан різко погіршився, але було вже запізно. Рідні хлопця кажуть, ймовірно, поставити правильний діагноз лікарі не змогли, бо боялися коронавірусу. Вони навіть не пальпували живіт хлопцю і відправляли його лікуватися додому.



Комісія визнала, що медики неналежно надали медичну допомогу пацієнтові, зокрема недообстежили хворого під час звернення, не провели аналіз крові і запізно шпиталізували. Тепер справу розслідує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У смерті 23-річного хлопця з Львівській області винні медики.Про це йдеться у ТСН. Комісія, до якої увійшли понад десяток лікарів, визнала, що у пацієнта не змогли вчасно діагностувати гострий апендицит. Він помер від зараження крові.Історія сталася ще на початку травня. Хлопець скаржився на біль у животі і п’ять днів ходив до лікарів поліклініки та лікарні у місті Городок. Утім, його переконували, що це переїдання і виписували знеболювальне.Хлопця прооперували, коли стан різко погіршився, але було вже запізно. Рідні хлопця кажуть, ймовірно, поставити правильний діагноз лікарі не змогли, бо боялися коронавірусу. Вони навіть не пальпували живіт хлопцю і відправляли його лікуватися додому.Комісія визнала, що медики неналежно надали медичну допомогу пацієнтові, зокрема недообстежили хворого під час звернення, не провели аналіз крові і запізно шпиталізували. Тепер справу розслідує поліція.

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