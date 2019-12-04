У Луцьку на Глушець облаштують парковку, щоб розвантажити Старе місто від машин
Сьогодні, 09:55
Біля центрального парку на вулиці Глушець після реконструкції з’явиться не тільки вимощена бруківкою тротуарна доріжка, що веде до Старого міста, але і територія для паркування автомобілів.
Про це у facebook повідомив заступник мера Григорій Недопад.
За його словами, на сьогодні в Луцьку застосовують новий підхід під час ремонту пішохідної зони на Глушець. Запланована парковка не тільки розвантажить проїжджу частину вулиці, але і забезпечить комфортний доступ до території Старого міста і замку Любарта.
"Лучани й гості міста зможуть легко припаркувати своє авто уздовж вулиці Глушець і швидко дістатися до історико-культурних пам’яток. Облаштування даної території входить до концепції облаштування інфраструктури Старого міста в цілому", - зауважив посадовець.
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Про це у facebook повідомив заступник мера Григорій Недопад.
За його словами, на сьогодні в Луцьку застосовують новий підхід під час ремонту пішохідної зони на Глушець. Запланована парковка не тільки розвантажить проїжджу частину вулиці, але і забезпечить комфортний доступ до території Старого міста і замку Любарта.
"Лучани й гості міста зможуть легко припаркувати своє авто уздовж вулиці Глушець і швидко дістатися до історико-культурних пам’яток. Облаштування даної території входить до концепції облаштування інфраструктури Старого міста в цілому", - зауважив посадовець.
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