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У Луцьку на Глушець облаштують парковку, щоб розвантажити Старе місто від машин

У Луцьку на Глушець облаштують парковку, щоб розвантажити Старе місто від машин
Біля центрального парку на вулиці Глушець після реконструкції з’явиться не тільки вимощена бруківкою тротуарна доріжка, що веде до Старого міста, але і територія для паркування автомобілів.

Про це у facebook повідомив заступник мера Григорій Недопад.

За його словами, на сьогодні в Луцьку застосовують новий підхід під час ремонту пішохідної зони на Глушець. Запланована парковка не тільки розвантажить проїжджу частину вулиці, але і забезпечить комфортний доступ до території Старого міста і замку Любарта.

"Лучани й гості міста зможуть легко припаркувати своє авто уздовж вулиці Глушець і швидко дістатися до історико-культурних пам’яток. Облаштування даної території входить до концепції облаштування інфраструктури Старого міста в цілому", - зауважив посадовець.

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Теги: парковка, ремонт, Старе місто
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