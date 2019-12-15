Подружжя з Волині вирощує у себе вдома екзотичну мексиканську агаву





Першого паростка господар привіз із Польщі. Деякий час вирощував, аж поки син не побачив оголошення про продаж агави у Тернопільській області. Тамтешні власники продавали її, бо вже не хотіли доглядати. Мовляв, пів села треба збирати, аби занести на зиму в хату. Тож і продали за символічну ціну — 100 доларів, - пише газета



"Коли почали її вантажити, то в бус вона не влізла. Поклали на бік. Поки привезли, то трохи потріпалася. Але з тих листків досі жодного не залишилося", — розповідає Анатолій.



Відтак уже п’ять років агава живе в Маневичах. У поліському кліматі мексиканському екзоту ведеться геть непогано. Про це свідчать насамперед щорічний приріст: щосезону з’являється кілька листків.



Якогось особливого догляду, як каже господар (бо то таки насамперед його дітище), агава не потребує. Для посадки використали суміш піску та торфу. Поливати її треба рідко, раз на рік підживлювати настоєм органіки. А от нинішня спека кущеві трохи шкодить: Анатолій показав на споді листків темні риски: це місця сонячних опіків. Адже промені мали б падати тільки зверху. З часом листки обрізають. Вони дуже волокнисті. Тож поки свіжі, їх можна стяти гострим ножем. А от коли зріз підсохне, то стає твердий і дерев’янистий.



Переміщують велетенський кущ батько вдвох із сином. Добре, що діжку передбачливо замовили з коліщатами.



Найбільше на незвичну для наших країв мешканку впливає, так би мовити, «зміна клімату». Щовесни її викочують на подвір’я, щоосені ховають у гараж, де протягом зими цілодобово горить денне світло. Після такої процедури, як запримітили господарі, листки сильно падають.





"Цього року викотили на початку березня — трохи зарано. Він (для господаря ця рослина чоловічого роду. — Авт.) трохи підмерз. Був гарніший, стрункіший. Не хотілося назад закочувати. Ми ставили поруч залізний таз, де палили дрова. Листки стояли, а коли підморозилися, почали падати. Я їх стягнув, щоб тверділи у вертикальному положенні. Інакше вітер розгойдує їх і вони колючками пошкоджують один одного. Хоча по телевізору показують агави у різному стані: потріпані, неідеальні



А от пересаджували агаву за допомогою крана!



"А як його було інакше підняти? Перший горщик був абиякий, і я його просто розбив. Вдруге — збив обручі, діжку трохи розкрили і зачепили кореневище з ґрунтом стрічками", — каже Анатолій Вавдійчик.



Чоловік каже, що й чимало його знайомих розводять цих екзотів. Адже жоден паросток не пропадає: усі їх він збирає і висаджує в горщики. Звісно, рослина потребує зусиль для догляду. А от спроба сусіда полікуватися зрізом із листка закінчилася невдачею: чоловік отримав сильний хімічний опік, аж пухирі позбігалися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інна та Анатолій Вавдійчики з Маневич вирощють екзотичних агаву.Першого паростка господар привіз із Польщі. Деякий час вирощував, аж поки син не побачив оголошення про продаж агави у Тернопільській області. Тамтешні власники продавали її, бо вже не хотіли доглядати. Мовляв, пів села треба збирати, аби занести на зиму в хату. Тож і продали за символічну ціну — 100 доларів, - пише газета Волинь-нова. "Коли почали її вантажити, то в бус вона не влізла. Поклали на бік. Поки привезли, то трохи потріпалася. Але з тих листків досі жодного не залишилося", — розповідає Анатолій.Відтак уже п’ять років агава живе в Маневичах. У поліському кліматі мексиканському екзоту ведеться геть непогано. Про це свідчать насамперед щорічний приріст: щосезону з’являється кілька листків.Якогось особливого догляду, як каже господар (бо то таки насамперед його дітище), агава не потребує. Для посадки використали суміш піску та торфу. Поливати її треба рідко, раз на рік підживлювати настоєм органіки. А от нинішня спека кущеві трохи шкодить: Анатолій показав на споді листків темні риски: це місця сонячних опіків. Адже промені мали б падати тільки зверху. З часом листки обрізають. Вони дуже волокнисті. Тож поки свіжі, їх можна стяти гострим ножем. А от коли зріз підсохне, то стає твердий і дерев’янистий.Переміщують велетенський кущ батько вдвох із сином. Добре, що діжку передбачливо замовили з коліщатами.Найбільше на незвичну для наших країв мешканку впливає, так би мовити, «зміна клімату». Щовесни її викочують на подвір’я, щоосені ховають у гараж, де протягом зими цілодобово горить денне світло. Після такої процедури, як запримітили господарі, листки сильно падають."Цього року викотили на початку березня — трохи зарано. Він (для господаря ця рослина чоловічого роду. — Авт.) трохи підмерз. Був гарніший, стрункіший. Не хотілося назад закочувати. Ми ставили поруч залізний таз, де палили дрова. Листки стояли, а коли підморозилися, почали падати. Я їх стягнув, щоб тверділи у вертикальному положенні. Інакше вітер розгойдує їх і вони колючками пошкоджують один одного. Хоча по телевізору показують агави у різному стані: потріпані, неідеальніА от пересаджували агаву за допомогою крана!"А як його було інакше підняти? Перший горщик був абиякий, і я його просто розбив. Вдруге — збив обручі, діжку трохи розкрили і зачепили кореневище з ґрунтом стрічками", — каже Анатолій Вавдійчик.Чоловік каже, що й чимало його знайомих розводять цих екзотів. Адже жоден паросток не пропадає: усі їх він збирає і висаджує в горщики. Звісно, рослина потребує зусиль для догляду. А от спроба сусіда полікуватися зрізом із листка закінчилася невдачею: чоловік отримав сильний хімічний опік, аж пухирі позбігалися.

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