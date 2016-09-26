Зеленський призначив суддю на Волині

Володимир Зеленський призначив ще 23 суддів у місцевих загальних судах. Указ про призначення Зеленський підписав 15 липня.



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Так, суддею Локачинського районного суду Волинської області стала Масляна Світлана Володимирівна.



Нагадаємо, 7 липня на посаду судді Горохівського районного суду Зеленський призначив Санакоєва Дмитра Тамерлановича.

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