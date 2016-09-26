Зеленський призначив суддю на Волині
Сьогодні, 09:45
Президент Володимир Зеленський призначив ще 23 суддів у місцевих загальних судах. Указ про призначення Зеленський підписав 15 липня.
Про це йдеться на сайті Офісу президента України.
Так, суддею Локачинського районного суду Волинської області стала Масляна Світлана Володимирівна.
Нагадаємо, 7 липня на посаду судді Горохівського районного суду Зеленський призначив Санакоєва Дмитра Тамерлановича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Офісу президента України.
Так, суддею Локачинського районного суду Волинської області стала Масляна Світлана Володимирівна.
Нагадаємо, 7 липня на посаду судді Горохівського районного суду Зеленський призначив Санакоєва Дмитра Тамерлановича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зник 18-річний хлопець з Волині
Сьогодні, 10:00
Зеленський призначив суддю на Волині
Сьогодні, 09:45