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Зеленський призначив суддю на Волині

Зеленський призначив суддю на Волині
Президент Володимир Зеленський призначив ще 23 суддів у місцевих загальних судах. Указ про призначення Зеленський підписав 15 липня.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Так, суддею Локачинського районного суду Волинської області стала Масляна Світлана Володимирівна.

Нагадаємо, 7 липня на посаду судді Горохівського районного суду Зеленський призначив Санакоєва Дмитра Тамерлановича.

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Теги: Масляна Світлана Володимирівна, Володимир Зеленський, суд, суддя, указ, призначення
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