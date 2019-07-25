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Ще одна країна дозволила в'їзд українцям без тесту на COVID-19 та карантину

Ще одна країна дозволила в'їзд українцям без тесту на COVID-19 та карантину
З 16 липня громадяни України зможуть в’їхати до Болгарії без проходження двотижневого карантину та без тесту на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення 15 липня ухвалило болгарське міністерство охорони здоров'я, йдеться у повідомленні посольства України в Болгарії у Facebook.

"Згідно з рішенням міністра охорони здоров'я РБ від 15.07.2020 №РД-01-405, починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Водночас рішенням болгарського уряду в країні продовжили дію надзвичайної епідемічної ситуації до 31 липня.

Нагадаємо, в'їзд до ЄС, куди входить і Болгарія, загалом залишається закритим для громадян України. В’їзд дозволений лише для окремих категорій українців.


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Теги: в’їзд, Болгарія, українці
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