Зник 18-річний хлопець з Волині





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Хлопець 13 липня цього року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле.



Був одягнений: темно сірі джинси, спортивна кофта, чорного кольору з білим написом на грудях "PUMA", кепка чорного кольору, з написом збоку "Reebok", резинові тапочки темного кольору.



Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого волинянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 095- 063-63-82, 050-533-24-82 або «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують безвісти зниклого Пазюка Руслана Володимировича, 29 січня 2002 року народження, жителя села Луків Рожищенського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Хлопець 13 липня цього року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле.Був одягнений: темно сірі джинси, спортивна кофта, чорного кольору з білим написом на грудях "PUMA", кепка чорного кольору, з написом збоку "Reebok", резинові тапочки темного кольору.Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого волинянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 095- 063-63-82, 050-533-24-82 або «102».

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