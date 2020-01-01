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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 8, Луцький район – 5, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 6, Любомльський район – 3, Ратнівський район – 2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район – 1, Турійський район – 1.

Одужало за добу 113 осіб, - інформують у Волинській ОДА.

Загалом станом на 16 липня в області зареєстрували 3147 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1954 особи. 74 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 682 випадки, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 239 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 384 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 368 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Володимир-Волинський район – 244 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 193 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 62 випадки;
• Ратнівський район – 158 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 127 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 102 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 69 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 46 випадків;
• Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 35 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.


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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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