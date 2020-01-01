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Вбивство 26-річної дівчини з Волині у Польщі: подробиці трагедії

Вбивство 26-річної дівчини з Волині у Польщі: подробиці трагедії
У Польщі розслідують вбивство 26-річної жінки з Волині. На дівчину напав 45-річний чоловік, громадянин Молдови. 

Як повідомляє dziennikwschodni, жінка з чоловіком були працівниками на овочепереробному господарстві в гміні В’явольниця. Мешкали в одному будинку, - пише ТСН.

Близько 10:30 14 липня між ними спалахнула суперечка. 45-річний молдованин, за словами очевидців, вискочив із будівлі і почав шарпати жінку перед будинком, після чого потягнув усередину, де завдав їй ножових поранень. 26-річну українку доправили до спеціалізованої лікарні в Пулавах, але, на жаль, врятувати її не вдалося. 

Пулавські поліцейські спіймали чоловіка на місці злочину. Він не чинив опіру. Щоб опитати його, довелося викликати перекладача, оскільки чоловік не розмовляє польською. Підозрюваному у вбивстві загрожує до 25 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Справу розслідує районна прокуратура в Пулавах. Мотив злочину поки що не відомий.
Будинок, де трапилося вбивство. Фото: dziennikwschodni.pl
Будинок, де трапилося вбивство. Фото: dziennikwschodni.pl

Як повідомляє видання "Володимир Media", жінка, яка стала жертвою 45-річного чоловіка, – уродженка Володимир-Волинського Майя Ваколюк.  Її мати працює на одному з ринків міста. 

Друзі та знайомі Майї кажуть, що жінка була енергійною, життєрадісною, щирою, працьовитою, світлою людиною, яку любили та поважали усіх, хто її знав. Мала багато планів та майбутнє. Виховувала дворічного синочка, якого дуже любила, і у якого незабаром день народження.

Вбивство 26-річної дівчини з Волині у Польщі: подробиці трагедії

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Теги: вбивство, Польща, жінка, волинянка
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