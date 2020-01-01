У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на COVID-19





За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки с. Судче, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



За весь період спостереження станом на 16 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 69 жителів Любешівського району:



Любешів – 25 (16 одужало)



Ветли – 10 (10 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (1 померла)



Любешівська Воля – 2



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Проходи – 2 (1 одужала)



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище - 1.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки с. Підкормілля. Надійшли 2 негативних результати: 1 – с. Підкормілля, 1 – с. Ветли.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки с. Судче, - йдеться на сайті Любешівської РДА.За весь період спостереження станом на 16 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 69 жителів Любешівського району:Любешів – 25 (16 одужало)Ветли – 10 (10 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 4 (1 померла)Любешівська Воля – 2Нові Березичі – 2 (1 одужала)Проходи – 2 (1 одужала)Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище - 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19.

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