У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на COVID-19
Сьогодні, 11:06
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки с. Підкормілля. Надійшли 2 негативних результати: 1 – с. Підкормілля, 1 – с. Ветли.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки с. Судче, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 16 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 69 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (16 одужало)
Ветли – 10 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 померла)
Любешівська Воля – 2
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19.
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За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки с. Судче, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 16 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 69 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (16 одужало)
Ветли – 10 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 померла)
Любешівська Воля – 2
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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