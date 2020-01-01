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У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на COVID-19

У яких селах Любешівського району вже одужали хворі на COVID-19
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки с. Підкормілля. Надійшли 2 негативних результати: 1 – с. Підкормілля, 1 – с. Ветли.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки с. Судче, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За весь період спостереження станом на 16 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 69 жителів Любешівського району:

Любешів – 25 (16 одужало)

Ветли – 10 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (1 померла)

Любешівська Воля – 2

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 2 (1 одужала)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, випадки, хвороба, Любешівщина
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